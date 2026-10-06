به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از رفع اختلال و قطعی ارتباطات در برخی روستا‌های بخش دودانگه شهرستان ساری خبر داد.

اسماعیل اعزی گفت: در پی بروز اختلال و قطعی ارتباطات در برخی روستا‌های منطقه دودانگه، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، تیم‌های فنی مخابرات منطقه مازندران برای رفع مشکل وارد عمل شدند.

وی افزود: با اقدامات فنی و عملیاتی مخابرات منطقه مازندران، اختلال ایجادشده برطرف و ارتباطات روستا‌های بخش دودانگه شهرستان ساری به حالت پایدار بازگشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران گفت: تأمین ارتباط پایدار و باکیفیت برای روستاییان از اولویت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مشکلات و اختلالات ارتباطی در مناطق مختلف استان به‌صورت مستمر پیگیری و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می‌شود.

اعزی از همکاری و پیگیری مجموعه مخابرات منطقه مازندران در رفع این اختلال قدردانی کرد و افزود: روند پایش وضعیت ارتباطی مناطق روستایی استان ادامه خواهد داشت.