با تأیید سازمان هواشناسی، به کشاورزان زعفران‌کار و دیم‌کار خراسان رضوی توصیه شد با توجه به وقوع پدیده ال نینو، نسبت به آبیاری اول و آماده‌سازی بستر زمین‌های خود اقدام کنند.

توصیه به زعفران‌کاران و دیم‌کاران خراسان رضوی برای مقابله با پدیده ال نینو

توصیه به زعفران‌کاران و دیم‌کاران خراسان رضوی برای مقابله با پدیده ال نینو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در بخش زعفران، سطح زیر کشت نزدیک به ۹۶ هزار هکتار است و با توجه به جلسه‌ای که با ادارهٔ کل هواشناسی برگزار شد، از تمام کشاورزان زعفران‌کار خواسته شد نسبت به آبیاری اول اقدام کنند. بر این اساس و با تأیید سازمان هواشناسی، توصیه می‌شود کشاورزان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ظهور گل‌ رعفران با سرما هم‌زمان نشود و آبیاری اول را انجام دهند.

امانیان افزود: همچنین با توجه به ۱۴۰ هزار هکتار تعهد دیم در استان، مناطقی از جمله قوچان، فریمان، جلگه، درگز، کلات، نیشابور، چناران و گلبهار از مناطق دیم‌زار محسوب می‌شوند.

وی گفت: نخستین توصیه برای آمادگی برای پدیده جوی در پیش، آماده‌سازی و بسترِ زمین‌ها به‌صورت خشکسالی است تا برای بارش خوبی که در اواخر مهرماه و به‌ویژه آبان‌ماه پیش‌بینی می‌شود آماده باشند؛ بارشی که انتظار می‌رود بیشتر از نرمال باشد.

این مقام مسئول گفت: استفاده از ارقام بذر سازگار با هر منطقه توصیه می شود. برای منطقهٔ سردسیر ارقامی از جمله آذردو ، صدرا و باران توصیه می‌شود که کشاورزان تسلط کافی بر آن دارند. برای منطقهٔ معتدل نیز به کسانی که می‌خواهند دیرتر کاشت کنند، ارقام کوهدشت و بهدهشت توصیه می‌شود یا کشاورزان می‌توانند از بذر‌های ذخیره‌شدهٔ سال‌های قبلی برای مصرف خود بهره ببرند.