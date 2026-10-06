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داوران مسابقات هفته دهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ساحلی مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
*چادرملو اردکان - هدف سمنان
داوران: ابراهیم کرد، بهرام رضایی، شهرام ایزدی، آرش صفرپور و حسین رفیعی نسب ناظر: احمد نداف
*شهرداری بندرعباس - دهیاری ملاباشی یزد
داوران: حسام عرب، محمدحسین مردانی، احسان اسدی، رحمان افضلی و امیررضا طغرلی ناظر: شاهرخ میردارنجفی
*ملوان بندرانزلی - شهرداری چلیچه
داوران: مجید رحیمیخو، سیدمصطفی عابدی، آرمین دیانتی و علیرضا شکی و عادل سعیدپور ناظر: زاهد صدیقی
*مقاومت گلساپوش یزد - شاهین خزر رودسر
داوران: حامد خالقی، حمیدرضا مستاجران، علی اکبر زارعی مقدم و محمد علینژاد و علی زینالی ناظر: ابوالفضل علیزاده