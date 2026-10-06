

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

*چادرملو اردکان - هدف سمنان

داوران: ابراهیم کرد، بهرام رضایی، شهرام ایزدی، آرش صفرپور و حسین رفیعی نسب ناظر: احمد نداف

*شهرداری بندرعباس - دهیاری ملاباشی یزد

داوران: حسام عرب، محمدحسین مردانی، احسان اسدی، رحمان افضلی و امیررضا طغرلی ناظر: شاهرخ میردارنجفی

*ملوان بندرانزلی - شهرداری چلیچه

داوران: مجید رحیمی‌خو، سیدمصطفی عابدی، آرمین دیانتی و علیرضا شکی و عادل سعیدپور ناظر: زاهد صدیقی

*مقاومت گلساپوش یزد - شاهین خزر رودسر

داوران: حامد خالقی، حمیدرضا مستاجران، علی اکبر زارعی مقدم و محمد علینژاد و علی زینالی ناظر: ابوالفضل علیزاده