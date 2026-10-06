به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «مجید پارسا»، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در حاشیه آغاز مراسم جشن عاطفه‌ها گفت: آموزش به حس نوع دوستی از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

همچنین «حبیب الله آسوده»، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت‌های مردمی جشن عاطفه‌های امسال، در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت: هموطنان می توانند از طریق کد دستوی ستاره ۱۲ مربع، یا نرم افزار ((صدقه من)) کمک‌های خود را اهدا کنند.