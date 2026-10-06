معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: حوزه جوانان و رفع مشکلات آنها باید یکی از محور‌های جدی وقف‌های جدید باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی علیرضا هوشیار در جلسه بررسی مشکلات امام زادگان سید کمال الدین و سید جمال الدین در هشترود گفت: وقف می‌تواند در زمینه‌های آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال، ازدواج، مسکن، کارآفرینی، حمایت از نخبگان و فعالیت‌های علمی و فرهنگی جوانان نقش داشته باشد.

وی گفت: یکی از اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه دانش بنیان است و کسانی که طرحی دارند و برای مطالعه نیازمند کمک هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد و طرح‌ها به صورت مشارکت یا اعطای تسهیلات اجرایی می‌شود.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق هم تعیین تکلیف ساختمان‌های مجاور امامزادگان را خواستار شد و گفت: با خرید و تملک ساختمان‌های مجاور این امامزادگان می‌توان به یک مجموعه بسیار بزرگ دست یافت که می‌شود برنامه‌های اجتماعی. فرهنگی و ملی و مذهبی را در آن برگزار کرد.

شهسواری افزود: این امامزادگان در وسط شهر هشترود قرار گرفته ولی به درستی نمی‌شود از آن برای جذب گردشگر و توریست استفاده کرد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم جابه‌جایی ساختمان‌های زندان و نیروی انتظامی را که از املاک اوقاف هستند خواستار شد و گفت: با جابه‌جایی این ساختمان‌ها می‌شود با هماهنگی شهرداری و اوقاف برای عمران و آبادانی شهر گام‌های بزرگی برداشت.