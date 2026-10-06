به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رضا رحمانی در نشست ساماندهی وضعیت سیب صنعتی استان با اشاره به شرایط ویژه امسال و محدودیت‌های صادراتی، خواستار ورود جدی همه دستگاه‌ها، تشکل‌های کشاورزی و فعالان صادراتی برای مدیریت بازار سیب شده و افزود: نباید اجازه داد سودجویی برخی افراد به محصول استراتژیک استان و معیشت باغداران آسیب وارد کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت گشایش بازار‌های جدید، از رایزنی‌های انجام شده با کشور‌های مختلف برای توسعه صادرات سیب خبر داده و خاطرنشان کرد: شرایط ویژه آذربایجان‌غربی باید در تصمیمات صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی خواستار ورود جدی سازمان تعاون روستایی به خرید سیب صنعتی و برنامه‌ریزی برای خرید سیب شب عید شده و افزود: نرخ خرید باید شفاف اعلام شود تا هماهنگی لازم میان باغداران، سردخانه‌داران و دستگاه‌های مسئول شکل گیرد.

رحمانی همچنین با اشاره به جایگاه نخست آذربایجان‌غربی در تولید سیب درختی کشور، تکمیل زنجیره ارزش این محصول را ضروری دانسته و اضافه کرد: اتاق بازرگانی، تجار، سردخانه‌داران و صنایع مرتبط با تمام ظرفیت در کنار باغداران قرار گیرند و از حقوق تولیدکنندگان حمایت کنند.

وی در پایان بر کاهش تعرفه‌های صادراتی، ایجاد فرصت‌های جدید در تعهدات ارزی و اختصاص منابع بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرده و افزود: همه حلقه‌های زنجیره سیب باید در کنار یکدیگر برای عبور از شرایط موجود، حفظ حقوق باغداران و رونق صادرات این محصول گام بردارند.