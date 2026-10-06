به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «در تدارک طوفان» به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و کارگردانی احسان شادمانی، چهارشنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

این اثر با واکاوی ابعاد مختلف مسئله فلسطین ، نقش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در تقویت جبهه مقاومت بازخوانی می‌کند. استفاده از گفت‌و‌گو با فرماندهان مقاومت و فعالان رسانه‌ای فلسطین، همچنین انتشار دست‌نوشته‌های منتشرنشده از شهید سلیمانی و پیام محمد ضیف، از بخش‌های ویژه این مستند است.

همچنین ، شبکه تماشا سریال خاطره‌انگیز «پزشک دهکده» را هر شب ساعت ۲۱ برای مخاطبان خود پخش می‌کند.

این مجموعه تلویزیونی که داستان زندگی دکتر «مایکلا کوئین» و چالش‌های حرفه‌ای و اجتماعی او در یک شهر کوچک را روایت می‌کند، با پرداختن به مفاهیمی همچون خانواده، همدلی و اراده انسانی، در خاطرات جمعی مخاطبان ماندگار شده است و بازگشت آن به آنتن، فرصتی برای همراهی دوباره مخاطبان با این قصه فراهم کرده است.