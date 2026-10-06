معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به همراهی وزیر امور اقتصادی در فرآیند بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر گفت: این همکاری نشان‌دهنده علاقه و توجه بدنه جوان وزارت اقتصاد به دانشگاه و مسائل فناورانه کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مراسم انعقاد موافقت‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جریان جنگ و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همراهی در تدوین و اجرای این سازوکار، اظهار کرد: این موضوع با تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد چهار دانشگاه به همراه انستیتو پاستور ایران به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی این مراکز در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: چهار دانشگاه و انستیتو پاستور ایران از مراکز مهم علمی و فناورانه کشور هستند و با توجه به ظرفیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در سال‌های گذشته داشته‌اند، هدف این است که زیرساخت‌های آسیب‌دیده آنها نه‌تنها بازسازی، بلکه در حد امکان بهتر از گذشته احیا و تجهیز شود.

یک ماه هماهنگی برای ورود به مرحله اجرایی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به روند شکل‌گیری این توافق، گفت: طی حدود یک ماه گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و مجموعه‌های مرتبط، هماهنگی‌های لازم را برای فراهم‌شدن مقدمات اجرای این طرح انجام داده‌اند و امروز موافقت‌نامه مربوط به چهار دانشگاه آماده امضا و اجراست.

افشین ادامه داد: در این مرحله، چهار دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان در این سازوکار قرار گرفته‌اند و انستیتو پاستور ایران نیز در مرحله بعدی به این فرایند اضافه خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدام نخستین گام برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است و تلاش می‌کنیم فرایند اجرایی آن بدون ایجاد وقفه و با سرعت پیش برود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در مرحله بعد

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده نیز گفت: علاوه بر دانشگاه‌ها، توافق دیگری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است که در ادامه عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در ستاد بازسازی، برای این موضوع نیز مصوبه‌هایی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، بتوانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

افشین با اشاره به شرکت‌هایی که در زمان آسیب‌دیدگی در حال اجرای پروژه‌های فناورانه بوده‌اند، اظهار کرد: شرکت‌هایی که پروژه‌هایشان آسیب دیده یا متوقف شده است، می‌توانند خسارت و نیاز‌های خود را اعلام کنند تا در چارچوب سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گیرند.

وی همچنین از پیش‌بینی حمایت از شرکت‌های مستعد ایجاد مناطق نوآوری در مجاورت دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که ظرفیت لازم را دارند و درخواست ایجاد مناطق نوآوری در کنار دانشگاه‌ها را مطرح می‌کنند نیز می‌توانند در قالب یک کارگروه ذیل صندوق نوآوری و شکوفایی مورد بررسی قرار گیرند.

چهار بانک، حامی بازسازی چهار دانشگاه

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مشارکت چهار بانک در اجرای این طرح، بر ضرورت نگاه حمایتی نظام بانکی به دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: من این موضوع را صرفاً در چارچوب اعتبار مالیاتی نمی‌بینم، بلکه معتقدم بانک‌ها باید به‌عنوان حامی دانشگاه‌ها وارد این فرایند شوند.

وی افزود: بانک تجارت حامی دانشگاه صنعتی شریف، بانک صادرات حامی دانشگاه شهید بهشتی، بانک ملت حامی دانشگاه علم و صنعت ایران و بانک کارآفرین حامی دانشگاه صنعتی اصفهان هستند.

معاون علمی رئیس‌جمهور این رویکرد را نشانه‌ای از شکل‌گیری نگاه جدید در نظام بانکی کشور دانست و اظهار کرد: این یک حمایت ویژه بانکی از دانشگاه‌های کشور است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی جدید در رابطه میان بانک‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی دنبال شود.

افشین با تأکید بر ضرورت پرهیز از طولانی‌شدن فرایند بازسازی گفت: نباید منتظر بمانیم تا همه مراحل اداری به پایان برسد و سپس اقدام کنیم. دانشگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر با بانک‌های حامی خود وارد مذاکره شوند و برنامه مشخصی برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های آسیب‌دیده تنظیم کنند.

ضرورت تعریف سریع پروژه‌های بازسازی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خطاب به رؤسای دانشگاه‌های حاضر در این نشست تأکید کرد: درخواست من این است که پس از این جلسه، رؤسای دانشگاه‌ها با رؤسای بانک‌های مربوطه جلسه برگزار کنند و برنامه اجرایی مشخصی برای این کار تنظیم شود.

وی افزود: معاونت علمی نیز در این مسیر در کنار دانشگاه‌ها خواهد بود و با توجه به احتمال افزایش قیمت تجهیزات و هزینه‌های بازسازی، باید بررسی شود که آیا ارقام پیش‌بینی‌شده می‌تواند نیاز واقعی پروژه‌ها را پوشش دهد یا خیر.

افشین ادامه داد: پروژه‌های بازسازی باید هرچه سریع‌تر تعریف شوند و هماهنگی لازم با صندوق نوآوری و شکوفایی برای اجرای سازوکار تأمین اعتبار صورت گیرد تا بتوانیم فرایند اجرایی را با سرعت آغاز کنیم.

وی همچنین بر آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل فرایند تأمین تجهیزات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: چنانچه برای اجرای پروژه‌ها به مصوبات خاصی نیاز باشد یا تجهیزاتی وجود داشته باشد که باید از خارج کشور تأمین شود، وزارت اقتصاد برای هماهنگی با گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط همکاری خواهد کرد تا تجهیزات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد و زیرساخت‌های آسیب‌دیده ترمیم شوند.

ارزیابی خسارت؛ مرحله‌ای پیچیده، اما ضروری

افشین در ادامه با اشاره به فرایند شناسایی و ارزیابی خسارت‌های واردشده به دانشگاه‌ها، از رؤسای دانشگاه‌ها برای تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.

وی گفت: شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده و برآورد دقیق خسارت، به‌ویژه در شرایطی که یک بخش از یک زیرساخت یا مجموعه آزمایشگاهی آسیب دیده باشد، فرایند ساده‌ای نیست و ارزیابی قیمت و تعیین هزینه بازسازی آن نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی است.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: رؤسای دانشگاه‌ها در این مدت تلاش کردند بخش‌های آسیب‌دیده را شناسایی و اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی خسارت را فراهم کنند و این اقدامات، زمینه را برای ورود به مرحله تأمین اعتبار و بازسازی فراهم کرده است.

وی همچنین از مجموعه معاونت علمی برای پیگیری این فرایند قدردانی کرد و گفت: از همکارانم در معاونت علمی تشکر می‌کنم و تشکر ویژه‌ای نیز از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارم که در این موضوع همراهی جدی داشت.

همراهی وزارت اقتصاد، مسیر بازسازی را تسریع می‌کند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این فرایند اظهار کرد: این همکاری نشان‌دهنده علاقه و توجه بدنه جوان وزارت اقتصاد به دانشگاه و مسائل محیط‌های علمی و فناورانه کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که این مراکز آسیب دیده‌اند و نیازمند اقدام فوری برای بازسازی هستند.

افشین با قدردانی ویژه از سیدعلی مدنی‌زاده گفت: از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ورود مستقیم به این موضوع و همراهی در تدوین و عملیاتی‌شدن این سازوکار تشکر ویژه دارم.

وی در پایان تأکید کرد: اکنون که چارچوب همکاری و تأمین اعتبار مشخص شده است، اولویت اصلی، سرعت‌بخشیدن به تعریف پروژه‌ها، تأمین منابع، خرید تجهیزات و اجرای عملیات بازسازی است تا زیرساخت‌های علمی و فناورانه آسیب‌دیده کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه فعالیت بازگردند.



آیین انعقاد موافقت‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جریان جنگ و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، امروز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این آیین، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

این موافقت‌نامه با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده دانشگاه‌های کشور از ظرفیت اعتبار مالیاتی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌های عامل منعقد شد.