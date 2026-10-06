معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در این دوره از برگزاری رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه، رنگین‌کمانی از زیبایی‌های فرهنگ ایران اسلامی برای مخاطبان روسی به نمایش گذاشته شد.

حسین دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی ایران در روسیه، گفت: مهم‌ترین ویژگی این رویداد آن است که در دوران جدید، ایران مقتدر در آن حضور دارد و این رویداد، نخستین و بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی بین‌المللی کشور محسوب می‌شود که در بعد برون‌مرزی محقق می‌شود.

وی افزود: شرایط کنونی کشور شرایط بسیار مهمی برای بهره‌گیری از ظرفیت شنیده‌شدن و روایتگری از ایران و ایران اسلامی در عرصه بین‌الملل است.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌عنوان متولی فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی نظام، مسئولیت‌های مختلف و متنوعی را در این حوزه بر عهده دارد؛ از برنامه‌های ادیانی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در بعد بین‌المللی گرفته تا مطالعات و پژوهش‌ها، جشنواره‌های مختلف کتاب و ترجمه و برنامه‌های ایرانیان عزیز خارج از کشور.

وی ادامه داد: هفته‌های فرهنگی، رویداد‌های فرهنگی و روز‌های فرهنگی در خارج از کشور بخشی از این مجموعه فعالیت‌هاست که امروز شاهد ادامه همان روند با قدرتی بیش از پیش هستیم.

دیوسالار با بیان اینکه ایران امروز در کنار عرصه‌های مختلف مقاومت و ایستادگی، نیازمند معرفی قدرت نرم، فرهنگ، تمدن و غنای تاریخی خود در عرصه جهانی است، خاطرنشان کرد: این رویداد مخاطب بسیار زیادی دارد و شنیده می‌شود.

وی گفت: با تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هدایت و راهبری آقای ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تمامی سازمان بسیج شد تا از ظرفیت متنوع فرهنگی داخل کشور استفاده کند و رویدادی متنوع و نو در میدان روسیه به‌عنوان نخستین مقصد، در پاسخ به میزبانی سال گذشته اجرا شود.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به سابقه روابط فرهنگی دو کشور، تشریح کرد: سال گذشته هیئت بزرگی از وزارت فرهنگ روسیه، هنرمندان و مسئولان ارشد فرهنگی این کشور میزبان ما در ایران بودند و از برنامه‌ها استقبال بسیار خوبی شد. پس از بدرقه، هیئت موسیقایی روسیه عازم اصفهان شد و بامداد جمعه، پس از اجرای آخرین برنامه آنان، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمنان علیه ملت مظلوم ما آغاز شد.

وی افزود: به‌عنوان میزبان، همه تلاش ما بر حفظ سلامت این جمع حدود هفتاد نفره بود و با توجه به اختلال در پروازها، باید آنان را در امنیت کامل به کشورشان بازمی‌گرداندیم که این مهم محقق شد.

دیوسالار ادامه داد: دیروز در دیدار با وزیر فرهنگ روسیه، ایشان و برخی از اعضای همان هیئت اشاره کردند که با وجود آغاز جنگ در شب اول، مسئولان ایرانی غفلت نکردند و تمام توجهشان به این بود که این جمع در بهترین شرایط و آرامش باشد؛ این موضوع برایشان بسیار مهم بود. امسال با همه حمایت و پشتیبانی وزارت فرهنگ روسیه و خانم وزیر در این رویداد حضور پیدا کردیم.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه تلاش این دوره، نمایش رنگین‌کمانی از زیبایی‌های فرهنگ ایران اسلامی برای مخاطبان روسی است، اظهار داشت: به دلیل جایگاه مکانی محل اجرای برنامه‌ها، این رویداد بُعدی بین‌المللی دارد و مخاطبان ما تنها روس‌ها نیستند.

وی تأکید کرد: ارکستر ملی ایران برای نخستین بار در یکی از مطرح‌ترین سالن‌های جهان، تالار بالشوی مسکو، به اجرا می‌پردازد و این اتفاقی مهم است. همین گروه در مناسبت «سال نبی رحمت (ص)» در کازان به همراه نمایشگاه، برای اولین بار در یکی از مهم‌ترین تالار‌های این شهر اجرای برنامه دارد و بخشی از این گروه نیز در آستراخان، که در طول دهه‌ها کمتر برنامه فرهنگی در آن داشتیم و یکی از نقاط کلیدی و مهم روسیه است، به اجرا می‌پردازد.

دیوسالار ادامه داد: این تنوع جغرافیایی شامل مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان است.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به گستردگی این رویداد گفت: این برنامه با حضور ۱۶۸ نفر برگزار می‌شود و کمتر اتفاق افتاده که هیئت‌های فرهنگی و هنری چنین تعدادی داشته باشند؛ البته در هیئت‌های ورزشی یا اقتصادی این سابقه وجود داشت، اما در حوزه فرهنگ معمولاً تعداد محدودی حدود ۶۰ یا ۷۰ نفر حضور می‌یافتند.

وی خاطرنشان کرد: این بار ۱۶۸ نفر به نام شهدای مظلوم و شهدای دانش‌آموز و معلم مظلوم میناب، به‌عنوان «کاروان ۱۶۸ میناب» در بخش‌های مختلف این رویداد حضور پیدا می‌کنند.

دیوسالار یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این رویداد را پیوند هنر، فرهنگ، اندیشه و علم دانست و اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که می‌توان در عین فعال بودن حوزه نمایشگاهی، هویت و ارتباطات دوجانبه را به حوزه دانشگاه منتقل کنیم تا اساتید دانشگاه با نگاه عالمانه، پژوهش‌محور و آینده‌نگر، نقشه راهی در گفتمان با یکدیگر ترسیم کنند.

وی افزود: به این وسیله امیدواریم روایت و تصویر ایران را در روسیه و در جهان معرفی کنیم.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به همکاری بیش از ۲۰ دستگاه در این رویداد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی بخش‌ها همراهی کردند و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صداوسیما، وزارت علوم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)، بنیاد رودکی و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از جمله این دستگاه‌ها هستند.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان «هفته دوستی» را برگزار می‌کند و سازمان سینمایی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و بخش‌هایی از سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی کردند.

دیوسالار اظهار داشت: این رویداد چندگانه، متنوع و متکثر با حضور پرشمار هنرمندان، دفتری از بخش‌های مختلف را پیش روی مخاطبانی از همه حوزه‌ها قرار می‌دهد؛ از نخبگان و مخاطبان عام گرفته تا اصحاب فرهنگ و هنر و صاحبان صنایع خلاق و صادرات فرهنگی.

وی در پایان گفت: نشست‌های تخصصی و حرفه‌ای دوجانبه در حوزه صادرات فرهنگی نیز برگزار می‌شود و امیدواریم با اجرا‌های خوب هنرمندان و همراهی اصحاب رسانه، شاهد برپایی کاری خوب و ماندگار برای ایران باشیم.