نشست تخصصی بررسی و تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی حج و مدیریت سلامت زائران، روز دوشنبه ۱۳ مهر با حضور مسئولان مرکز پزشکی حج و زیارت و مدیران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این نشست، راهکار‌های ارتقای سلامت زائران در موسم حج تمتع، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و یکپارچگی مراقبت‌های بهداشتی از پیش از اعزام تا بازگشت زائران مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه برای تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های سلامت حج تأکید شد.

در این نشست، ظرفیت‌های سامانه جامع حج و فرآیند‌های مرتبط با ارزیابی و رتبه‌بندی سلامت زائران تشریح شد و حاضران بر اهمیت استفاده از داده‌های سلامت زائران پیش از اعزام، در راستای پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کردند.

علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با اشاره به اهمیت طب تجمعات انبوه در ایام حج، گفت: با توجه به تراکم جمعیت، شرایط اقلیمی و حضور زائران در اماکن مقدس، تقویت نظام مراقبت سندرومیک و شناسایی زودهنگام علائم بیماری‌های تنفسی، گوارشی و تب‌دار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در پیشگیری و کنترل زنجیره انتقال بیماری‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: بر همین اساس، الزامات بهداشتی و پروتکل‌های پیشگیرانه در سه مرحله پیش از اعزام، حین اقامت در عربستان و پس از بازگشت زائران مورد بازنگری قرار گرفته و برای ایجاد یک نظام یکپارچه مراقبتی، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

جنگجو ادامه داد: در این نشست، موضوعاتی از جمله بهداشت اماکن اقامتی، نظارت بر سلامت آب و مدیریت پسماند، کنترل فرآیند تهیه و توزیع مواد غذایی در هتل‌ها و آشپزخانه‌ها، بهداشت فردی و تنفسی، آموزش‌های خودمراقبتی و نحوه فعال‌سازی تیم‌های واکنش سریع (SMT) مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های کاربردی و قابل اجرا تأکید کرد و گفت: هدف از این همکاری مشترک، ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در حوزه سلامت زائران و ارتقای آمادگی برای پیشگیری و مدیریت مخاطرات بهداشتی در تجمعات انبوه است.

بر اساس توافق انجام‌شده در این نشست، «کمیته بهداشت حج و تجمعات انبوه» با مشارکت نمایندگان تخصصی مرکز پزشکی حج و زیارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل خواهد شد. همچنین مقرر شد هر یک از بخش‌های ذی‌ربط، کارشناسان تخصصی خود را برای عضویت در این کمیته معرفی کنند.

همچنین به‌منظور تسریع در تدوین و نهایی‌سازی دستورالعمل‌ها، جلسات تخصصی کمیته به‌صورت مستمر و حداقل دو روز در هفته، به‌صورت چرخشی در مرکز پزشکی حج و زیارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد تا دستورالعمل‌های نهایی پیش از آغاز عملیات اجرایی حج در اختیار عوامل مرتبط و کاروان‌های زیارتی قرار گیرد. این همکاری مشترک با هدف ارتقای سطح آمادگی بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها، مدیریت مخاطرات سلامت و ارائه خدمات مؤثرتر به زائران بیت‌الله الحرام در موسم حج دنبال خواهد شد.