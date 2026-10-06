پهلوان جویباری، خودروی پژو ۲۰۶ با وزن بیش از یک تن را با استفاده از سر و گردن کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، اکبر شاه‌بابایی، پهلوان جویباری، خودروی پژو ۲۰۶ با وزن بیش از یک تن را با استفاده از سر و گردن، به مسافت ۲۲ کیلومتر حمل کرد.

این حرکت از شهر لاریم جویبار آغاز و پس از پنج ساعت و نیم، بدون وقفه، در میدان کشتی این شهرستان به پایان رسید و با استقبال مردم و مسئولان ورزشی جویبار همراه شد.

اکبر شاه‌بابایی در حاشیه این برنامه گفت: پیش از اجرای این حرکت، برای ثبت آن به‌عنوان یک حرکت ورزشی با فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور پیگیری کرده، اما همکاری لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: در صورت حمایت و همراهی فدراسیون ورزش‌های همگانی، قصد دارد در مرحله بعد مسیر ۵۲ کیلومتری ساری تا جویبار را با همین شیوه طی کند و برای ثبت این حرکت در گینس اقدام کند.

خلیلی، رئیس اداره ورزش و جوانان جویبار نیز گفت: ثبت این حرکت ورزشی در دستور کار این اداره قرار دارد و موضوع از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: جویبار مهد ورزش کشور است و اداره ورزش و جوانان شهرستان از ورزشکاران و پهلوانان جویباری حمایت خواهد کرد.