کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی برای تبدیل درآمد‌های نفتی به ثروت مولد ایجاد شد، اما استقراض دولت از منابع این صندوق و مشکلات بازگشت تسهیلات ارزی، عملکرد آن را با چالش مواجه کرده است

علیرضا صدیقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ورود حجم بالای منابع ارزی به کشور می‌تواند تلاطم‌هایی در اقتصاد ایجاد کند. در کشور ما هم چه قبل و چه بعد از انقلاب، تجربه نشان داده ورود ارز‌های نفتی می‌تواند به سرکوب غیرواقعی نرخ ارز منجر شود؛ موضوعی که به ضرر صادرات و تولیدکننده تمام می‌شود.

صدیقی ادامه داد: از طرف دیگر، نوسان قیمت نفت یک اتفاق طبیعی است و همین نوسانات می‌تواند مستقیماً بودجه دولت را تحت تأثیر قرار دهد. برای جلوگیری از این دو اتفاق و همچنین تبدیل منابع نفتی به یک ثروت مولد، صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ رسماً آغاز به کار کرد تا بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به جای ورود به بودجه دولت، در این صندوق ذخیره شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: قرار بود منابع تجمیع‌شده در صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار بگیرد تا نیاز‌های ارزی آنها تأمین شود. در واقع هدف این بود که منابع نفتی که از زیر زمین استخراج می‌کنیم، به ثروت‌های روی زمین، از جمله کارخانه و ظرفیت‌های تولیدی، تبدیل شود. این منطق اصلی شکل‌گیری صندوق توسعه ملی بود.

او افزود: در ابتدا مقرر شده بود ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال ۲ درصد به این سهم اضافه شود. این روند در برخی سال‌ها با چالش‌هایی مواجه شد، اما همچنان روی کاغذ، روند افزایشی سهم صندوق وجود دارد. به دلیل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر، معمولاً بخشی از سهم صندوق توسعه ملی در قالب استقراض دوباره به بودجه برگردانده شده است. این منابع همچنان متعلق به صندوق محسوب می‌شود و برداشت دولت از آنها به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مشکلات صندوق در سال‌های اخیر گفت: از حدود سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد، کسری بودجه دولت قابل توجه بوده و یکی از راهکار‌های پوشش این کسری، استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است. در بعضی دوره‌ها حتی بیش از سهم ۲۰ درصدی صندوق به بودجه دولت اختصاص پیدا کرده؛ یعنی بخشی از منابع وارد صندوق شده و مابقی به بودجه دولت رفته است.

او افزود: در برخی دوره‌ها، ورودی منابع به صندوق از مسیر‌های مختلف عملاً به نزدیک صفر رسید و بنابراین از نظر ورود منابع، وضعیت صندوق چندان مطلوب نبوده است.

صدیقی یکی دیگر از مسائل صندوق توسعه ملی را بازگشت تسهیلات پرداخت‌شده در سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: بخشی از تسهیلات صندوق به صورت ارزی پرداخت شده و نوسانات نرخ ارز، بازپرداخت این تسهیلات را با چالش مواجه کرده است. تولیدکننده‌ای که وام ارزی دریافت کرده، با جهش‌های نرخ ارز ممکن است برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه شود.

او ادامه داد: با توجه به اینکه صندوق در بخش نخست، یعنی میزان منابع ورودی، اختیار چندانی نداشته، در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر وصول مطالبات خود گذاشته است. در مواردی که امکان وصول خودِ ارز وجود داشته، این کار انجام شده و در مواردی که امکان بازپرداخت ارزی وجود نداشته، کالا، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که با این منابع خریداری شده، تملک شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در یکی دو مورد، این روند حتی به تملک بخش قابل توجهی از سهام بانک سینا منجر شده است؛ بنابراین در سال‌های اخیر، تمرکز صندوق بیشتر بر وصول مطالبات ارزی و تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت‌شده بوده است.

صدیقی درباره ماهیت صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدا قرار نبود منابع صندوق مانند منابع بودجه‌ای صرف و تمام شود. اساساً تفاوت صندوق با بودجه دولت همین است. منابع صندوق باید حفظ و سرمایه‌گذاری شود و در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف بازگردد؛ به همین دلیل نیز تسهیلات آن به صورت ارزی پرداخت و بازپرداخت آن هم ارزی تعیین شده است.

او در پایان گفت: در اساسنامه صندوق نیز حفظ منابع برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این طراحی، شاید درست نباشد صندوق را وارد موضوعاتی مانند جبران خسارت و بازسازی به معنای بودجه‌ای آن کنیم؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد منابع صندوق نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.