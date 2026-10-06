ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، سازوکار ساماندهی آموزشگاه‌های علمی آزاد و آموزش زبان برای رده سنی زیر ۲۰ سال را بررسی و بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد در حوزه مجوزدهی، نظارت و ارزیابی این مراکز تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، سازوکار ساماندهی آموزشگاه‌های علمی آزاد و آموزش زبان برای رده سنی زیر ۲۰ سال را بررسی و بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد در حوزه مجوزدهی، نظارت و ارزیابی این مراکز تأکید کرد.

در راستای ارتقای کیفیت آموزش غیردولتی و صیانت از سلامت آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان، جلسه تخصصی بررسی وضعیت آموزشگاه‌های علمی آزاد و آموزش زبان در رده سنی زیر ۲۰ سال، با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، جهاد دانشگاهی و وزارت آموزش و پرورش در ستاد تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این نشست، کارشناسان ضمن بررسی وضعیت موجود، چالش‌های ناشی از تعدد متولیان صدور مجوز و نبود انسجام در فرآیند‌های نظارتی را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد؛ پراکندگی وظایف میان نهاد‌های مختلف، علاوه بر ایجاد پیچیدگی‌های اداری، زمینه بروز برخی آسیب‌های آموزشی و ساختاری در حوزه آموزش‌های غیررسمی را فراهم کرده است.

بر همین اساس، حاضران با تأکید بر ضرورت ایجاد «مدیریت واحد» در سه حوزه مجوزدهی، نظارت و ارزیابی، بر این دیدگاه تأکید کردند که بر اساس مصوبه شماره ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین جاری کشور، وزارت آموزش و پرورش باید به‌عنوان متولی اصلی و واحد این حوزه ایفای نقش کند.