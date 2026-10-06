معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از تصویب ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با بررسی زیرساخت‌ها، زمین، خدمات مورد نیاز و میزان سرمایه‌گذاری، برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در حاشیه جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قم اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی به تصویب رسید که بر اساس اولویت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود.

وی افزود: در بخش صنعت، طرح‌های تولید استنت قلبی در شهرک صنعتی الغدیر، تولید باتری لیتیوم، تولید پارچه‌های فنی برای مصارف صنعتی، تولید کمپرسور یخچال و تولید نوار تست قند خون تصویب شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز طرح‌های ایجاد انبار ذخیره‌سازی نهاده‌های کشاورزی، تولید پودر مایع و فرآوری تخم‌مرغ، فرآوری پسته، فرآوری کود مرغی و دامی، پرورش مرغ گوشتی و پرورش ماهی تیلاپیا در فهرست طرح‌های مصوب قرار دارد.

ابراهیمی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز طرح تولید و مونتاژ خودرو و واحد تولید اتصالات دستگاه دیالیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به ویژگی طرح‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام افزود: در این طرح‌ها موضوعاتی از جمله امکان‌سنجی، تأمین خدمات زیربنایی، موقعیت زمین و میزان سرمایه‌گذاری از قبل بررسی و آماده شده و پس از تصویب کلیات، طرح به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود تا سرمایه‌گذار اجرای واحد مورد نظر را بر عهده بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به برنامه ایجاد بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی در استان طی امسال اظهار کرد: میزان تحقق اشتغال ثبت‌شده در سامانه در حال حاضر پایین‌تر از برنامه است که بخشی از آن به مشکلات نرم‌افزاری سامانه مربوط می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۴ درصد اشتغال در سامانه ثبت شده، اما آمار اشتغال محقق‌شده به طور کامل در سامانه درج نشده است و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از اشتغال محقق‌شده هنوز در سامانه ثبت نشده است.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات سامانه و ثبت کامل عملکرد دستگاه‌ها، روند تحقق برنامه اشتغال استان در ماه آینده بهبود یابد و حدود ۶ هزار فرصت شغلی محقق و ثبت شود.