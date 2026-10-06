توسعه حمل‌ونقل ریلی در کردستان مسیر تازه‌ای برای تجارت خارجی استان ایجاد کرده به‌طوری‌که در نیمه نخست امسال بیش از ۷ هزار تن کالا از گمرک ریلی سنندج به کشور‌های افغانستان و ترکیه ترانزیت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، گمرک ریلی سنندج امسال برای نخستین باررویه حمل ترکیبی را به عنوان گمرک بین‌راهی در کشور اجرا کرد, اقدامی که به گفته مسئولان می‌تواند روند ترانزیت و تجارت بین‌المللی در استان را تسهیل کند.

در بخش صادرات هم بیش از هزار و ۳۰ ردیف تعرفه کالایی به بیش از ۲۰ کشور صادر شده که عراق با سهم بیش از ۹۷ درصدی همچنان اصلی‌ترین مقصد کالا‌های صادراتی کردستان است.

ترکیه، افغانستان، سوریه و آذربایجان نیز دیگر مقاصد صادراتی استان هستند.

در همین مدت بیش از ۱۵۰ نوع کالا از ۲۶ کشور جهان وارد کردستان شده کالا‌هایی که بخش زیادی از آنها مواد اولیه واحد‌های تولیدی کالا‌های اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده‌اند.

بر اساس اعلام ناظر گمرکات کردستان درآمد‌های گمرکی استان در شش ماه نخست امسال به هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده که به خزانه کشور واریز شده است.

از این میزان، ۵۴ میلیارد تومان مربوط به درآمد‌های قانون ساماندهی و تجارت مرزی است که طبق قانون باید برای بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌های استان اختصاص یابد.