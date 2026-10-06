معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:­­ شارژ مرحله هفتم طرح تغذیه رایگان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۵ آغاز شد­.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،­یعقوب اندایش با اعلام این خبر­گفت: در مرحله هفتم­ اجرای طرح تغذیه مضاعف برای ­بیش از ۳۰۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه آغاز و امکان خرید سبدغذایی رایگان برای خانوار‌ها فراهم شده است.

یعقوب اندایش افزود: با تخصیص اعتبار سبد حمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، ۳۳۸ هزار و ۹۲۵ کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه، مشمول اعتبار خرید سبدغذایی رایگان شده‌اند.

­وی گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌ برحمایت از خانواده‌های کم برخوردار ­در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، از ۱۸ مهرماه اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

­اندایش تاکید کرد: از سال۱۴۰۲ تاکنون در ۳۶ مرحله این طرح مستمر اجراء شده و در سال جاری نیز ادامه دارد که مرحله سی و هفتم به عنوان هفتمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.