نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: تبلیغ محدود به یک روستا یا شهر نیست و امروز مسئله، یک کار سازمان‌یافته بین‌المللی است.

مبلغان، رسالت هدایت جامعه و تبیین حقیقت را برعهده دارند

مبلغان، رسالت هدایت جامعه و تبیین حقیقت را برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از مبلغان طرح امین مدارس استان، با اشاره به اهمیت رسالت عالمان و مبلغان دینی گفت: فعالیت شخصیت‌هایی مانند شهید مطهری و شهید باهنر در دانشگاه، آموزش و پرورش و عرصه‌های مختلف فرهنگی، زمینه‌ساز تحولات اجتماعی و فرهنگی و از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی بود.

آیت‌الله سید علیرضا عبادی با اشاره به شرایط فرهنگی ایران پیش از انقلاب افزود: در دوره‌ای، استعمارگران تصور می‌کردند اسلام در ایران در آخرین مراحل حیات خود قرار دارد، اما فعالیت عالمان و مبلغان زمینه حیات و تنفس جدیدی را برای جامعه اسلامی فراهم کرد.

وی گفت: در تاریخ نمونه‌هایی وجود دارد که یک عالم دینی با دانش، تبحر و شیوه مناسب تبلیغ توانست در مدت کوتاهی بر افکار عمومی اثر بگذارد و زمینه تحولات مهم اعتقادی و اجتماعی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز تبلیغ محدود به یک روستا یا شهر نیست، گفت: امروز مسئله، یک کار سازمان‌یافته بین‌المللی است و موج تحولات فرهنگی امروز مرز نمی‌شناسد و فعالیت تبلیغی نیز باید متناسب با این شرایط باشد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به انواع جنگ‌های دشمن گفت: جنگ نرم دشمن به صورت سازمان‌یافته دنبال می‌شود و هدف آن تأثیرگذاری بر فرهنگ و هویت جامعه است؛ بنابراین باید با شناخت دقیق و برنامه‌ریزی فرهنگی با آن مواجه شد.

وی همچنین درباره موضوع عفاف و حجاب گفت: مسائل عفاف و حجاب در درجه نخست از مسائل فرهنگی است و نباید همه مسائل فرهنگی را صرفاً در قالب مسائل امنیتی دید.