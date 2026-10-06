نفرات برگزیده دومین جشنواره فرهنگی و هنری میقات در محور‌های عکس، شعر، دلنوشته، سفرنامه، فیلم مستند و پادکست با موضوع حج ۱۴۰۵ معرفی شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما,این جشنواره به همت مدیریت امور آموزشی و فرهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری برای ایجاد انگیزه در میان هنرمندان برگزار می‌شود تا بستری برای انتقال تجربه‌ها، تولید آثار فرهنگی و شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط قوت در حوزه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با حج فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: جشنواره میقات با این دغدغه شکل گرفته که معارف زیارت، تجربه معنوی زائر و فرهنگ حج و زیارت تنها در قالب سخن و نوشته‌های رسمی باقی نماند، بلکه بتواند با زبان هنر، ادبیات، تصویر و خلاقیت با نسل امروز و جامعه مخاطب ارتباط برقرار کند.

وی افزود: زیارت فقط یک سفر نیست بلکه مجموعه‌ای از تجربه‌های انسانی، معنوی، تاریخی و فرهنگی است، تجربه‌ای که می‌تواند انسان را تغییر دهد، نگاه او را به زندگی عمیق‌تر کند و او را با مفاهیمی همچون توحید، ایثار، بندگی، وحدت و محبت اهل بیت (علیهم الاسلام) پیوند دهد.

معاون فرهنگی بعثه با اشاره تجارب ارزشمند بدست آمده از دوره اول برگزاری جشنواره میقات، اظهار داشت: در دوره دوم شاهد حضور و مشارکت گسترده ترو آثارمتنوع تری هستیم. این مسیر ادامه دارد و امیدواریم در دوره‌های بعد نیز پخته تر، گسترده‌تر و اثرگذارتر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن الدینی از شرکت کنندگان در این جشنواره برای ارائه روایت‌های متنوعی از زیارت در قالب‌های مختلف و هیئت داوران برای بررسی و انتخاب آثار برگزیده قدردانی کرد و فرهنگ زیارت را یک سرمایه بزرگ معنوی دانست که باید برای نسل‌های مختلف، با زبان متناسب با زمانه روایت شود.

وی افزود: در این روز‌ها که داغ شهادت رهبر شهیدمان و پس از آن، شهادت جمعی از هم وطنان عزیزمان، از جمله کودکان مظلوم میناب و دیگر قربانیان این حوادث، دل‌های همه ما را متاثر کرده است، بیش از همیشه نیازمند روایت‌هایی هستیم که حقیقت، کرامت انسان، ایمان و امید را زنده نگه دارند.

وی اضافه کرد: هنر اگر در خدمت حقیقت و معنویت قرار گیرد، می‌تواند حافظ خاطره‌ها و حامل پیام نسل‌ها باشد و امیدواریم میقات نیز بتواند در این مسیر، سهمی هر چند کوچک، اما ماندگار داشته باشد. در این دوره بیش از ۱۷۰۰ اثر در بخش‌های عکس، فیلم مستند، شعر، سفرنامه، دلنوشته و پادکست به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۷ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

در بخش شعر دو نفر بعنوان نفرات برتر معرفی شدند و نفرات دوم و سوم در این بخش و همچنین بخش پادکست معرفی نشدند، اما در پنج محور دیگر، سه نفر در هر بخش به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در بخش فیلم مستند حسن منصوری حبیب آبادی از اصفهان، حسین رضا فارسی از همدان، سیده زهرا سبحانی از کرمانشاه و فرزانه همتیان خیاط از خراسان رضوی و در بخش عکس احمد رضا کریمی از تهران، پریسا حسینی باروقی از تهران و سیده مریم مکی از قم بعنوان نفرات برتر معرفی و تجلیل شدند.

در بخش سفرنامه فائزه سادات امیری از تهران، محمد مهدی سلیمان از خراسان رضوی، کیمیا بیگم حسینی از خراسان رضوی و روح اله صادق نیا از قم، در بخش دلنوشته حسن منصوری حبیب آبادی از اصفهان، مهدیه جمشیدی گوهرریزی از تهران، مریم شاه حاتمی از تهران، در بخش شعر مرجان جلالی و اصغر چرمی از تهران و در بخش پادکست شهره سادات منتظری از قم به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.