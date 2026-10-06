به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا طاهری با اشاره به برگزاری ویژه برنامه جشن عاطفه‌ها در مدارس استان گفت: پویش تامین لوازم مورد نیاز دانش آموزان، امسال با شعار آینده‌ساز باشیم از ابتدای شهریور آغاز شده و با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با تعامل و همکاری آموزش و پرورش استان، امروز (۱۴ مهر) زنگ جشن عاطفه‌ها به صورت نمادین در مدارس استان نواخته شد و پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز در مدارس سراسر استان فعال شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه، برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس را فرصتی برای تقویت فرهنگ احسان و نوع‌دوستی دانست و گفت: مشارکت مردم می‌تواند زمینه‌ساز فراهم شدن امکانات تحصیلی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان نیازمند باشد.

طاهری هدف اصلی از برگزاری جشن عاطفه‌ها را تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند عنوان کرد و افزود: در این طرح، تأمین بسته‌های تحصیلی شامل نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاک برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ هزار دانش‌آموز در استان کرمانشاه تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، خاطرنشان کرد: برای تمامی این دانش‌آموزان بسته‌های نوشت افزار تهیه شده تا در آغاز سال تحصیلی با کمبود امکانات اولیه تحصیل مواجه نباشند.