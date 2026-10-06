به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرتضی قدیمی گفت: آسمان مناطق مختلف استان هم اکنون غالبا ابری است که این شرایط جوی تا پایان این هفته ادامه خواهد یافت و بخش عمده بارش‌ها نیز تا پایان روز چهارشنبه رخ می‌دهد.

وی افزود: بر همین اساس هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شده است و کشاورزان، محصولات و تجهیزات خود را از آسیب‌های ناشی از وزش باد شدید، رگبار باران و بارش تگرگ و وقوع رعد و برق محافظت کنند.

قدیمی با بیان اینکه هشدار هواشناسی صادر شده تا اواخر روز پنجشنبه اعتبار دارد،گفت: روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: بعداز ظهر چهارشنبه سرعت وزش باد در برخی نواحی استان افزایش می‌یابد و به حد نسبتا شدید خواهد رسید و از امروز تا پایان هفته نیز دمای کمینه در استان به دلیل ابری بودن آسمان، افزایش می‌یابد و هوا گرمتر می‌شود.

قدیمی گفت: ایستگاه خیرآباد با ۶.۷ درجه کمترین و ایستگاه گیلوان با ۲۶.۶ درجه بیشترین دما را در استان به ثبت رسانده‌اند.

با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی تاکید می‌شود از توقف و تردد در مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و دخل و تصرف و مسدود کردن سرریز سازه‌های خاکی و سنگ و ملاتی آبخیزداری خودداری فرمایید.