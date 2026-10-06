مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا از برنامه این سازمان برای شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بادی خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ساتبا این است که تا نیمه سال آینده، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد مدار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل شیرودی افزود: میزان تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های بادی بیش از ظرفیت موردنظر ساتباست و بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بر اساس چک‌لیست‌های مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

او افزود: حداکثر ظرفیت مورد نظر برای شناسایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در این طرح حدود یک‌هزار و ۲۳۰ مگاوات است.

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا گفت: در این فرآیند، برای ساختگاه‌های پیشنهادی، امکان اتصال به شبکه، مجوز‌های لازم و سایر الزامات مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارزیابی، سرمایه‌گذاران واجد شرایط وارد فرآیند‌های مربوط به انعقاد قرارداد خواهند شد.

شیرودی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های بادی در سال جاری گفت: هدف‌گذاری ساتبا این است که تا نیمه سال ۱۴۰۶، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد مدار شود.

ساتبا، مخفف سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق است.