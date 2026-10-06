به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی با قدردانی از تلاش کارکنان پست امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری در انتقال مرسولات مردم را از مهم‌ترین وظایف این مجموعه دانست.

وی با اشاره به اهمیت پیام‌رسانی و انتقال امانت‌ها، بر ضرورت حفظ امانت‌داری در ارائه خدمات پستی تأکید کرد و افزود: کارکنان پست در شرایط مختلف و با وجود سختی‌های شغلی، وظیفه رساندن مرسولات و امانت‌های مردم را بر عهده دارند و خدمات آنان شایسته قدردانی است و با اشاره به مأموریت حضرت جبرئیل(ع) در ابلاغ وحی الهی به پیامبر اکرم(ص)، بر اهمیت رساندن صحیح و امانت‌دارانه پیام تأکید کرد.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی پست و نقش آن در ارتباط میان مردم و جوامع، خاطرنشان کرد: با وجود توسعه فناوری‌های ارتباطی، شبکه پستی همچنان جایگاه مهمی در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.

مریوانی معاون پستی اداره کل پست استان کردستان گفت: امروزه پست علاوه بر جابه‌جایی مرسولات، نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک و حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، خرد و خانگی دارد.

وی افزود: بیش از یک‌هزار و ۵۰ فروشگاه اینترنتی، کسب‌وکار آنلاین، فعال حوزه صنایع دستی و واحدهای مرتبط از ظرفیت شبکه پستی استان برای ارسال محصولات خود استفاده می‌کنند.

مریوانی همچنین اجرای پروژه ملی GNAF را از اقدامات مهم شبکه پستی استان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح ضمن ارتقای دقت و سرعت خدمات پستی، می‌تواند به بهبود خدمات دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات مکانی کمک کند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حامد سعیدی، همکار شهید اداره پست استان کردستان، شهادت وی در حین انجام وظیفه را جلوه‌ای از تعهد و روحیه خدمت کارکنان شبکه پستی دانست.

در این دیدار همچنین بر تقویت تعاملات فرهنگی و اجتماعی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.