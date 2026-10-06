به گزارش در رابطه با برگزاری انتخابات گفت: تا جایی که بنده سوال کردم تصمیم بر برگزاری انتخابات هست، اما ممکن است در تمام کشور در یک روز برگزار نشود و در سه جمعه پیش‌بینی شود.

وی افزود: هم وزارت کشور و هم مجلس در حال تنظیم زمان برگزاری انتخابات در شهر‌ها هستند. چمران با بیان اینکه تاکنون تاریخ مشخص نیست و بنده هم تقاضا کردم در مورد تاریخ صحبت نشود و شورا‌ها بتوانند در این مدت خدمت‌رسانی کنند، یادآور شد: ما آماده برگزاری انتخابات هستیم. تاریخ دقیق نیست و باید اجازه داد مراجع قانونی تاریخ نهایی را اعلام کنند. رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص حضور شهردار تهران در جلسه امروز، اظهار کرد: شهردار در مورد اقتصاد شهر توضیحات مفصل و جامعی مطرح کرد. ۱۲ قلم کالا در طرح تورم صفر پیش‌بینی شده که به ۱۵ قلم خواهد رسید تا بتوان تورم را تا ۶ ماه به میزان صفر درصد ثابت نگه داشت. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگارانرئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص حضور شهردار تهران در جلسه امروز، اظهار کرد: شهردار در مورد اقتصاد شهر توضیحات مفصل و جامعی مطرح کرد. ۱۲ قلم کالا در طرح تورم صفر پیش‌بینی شده که به ۱۵ قلم خواهد رسید تا بتوان تورم را تا ۶ ماه به میزان صفر درصد ثابت نگه داشت.

وی با اعلام اینکه اعضای شورا سوالات خود را در مورد منابع مالی و نحوه انجام آن مطرح کردند، گفت: خوشبختانه شهردار تهران توضیحات کاملی در پاسخ به این پرسش‌ها ارائه داد.

چمران با بیان اینکه شهردار توضیحاتی در خصوص ۶ بسته از جمله طرح‌هایی برای نوزادان و کودکان، سلامت و کسب و کار ارائه داد، یادآور شد: این بسته‌ها نیز در مسیر برنامه‌ریزی برای اجراست.

برچسب‌های سیاسی ما را از پشتیبانی از اقدامات سنجیده منصرف نخواهد کرد

احمد صادقی عضو شورای شهر هم با تاکید بر اینکه ما در شرایط عادی نیستیم و نمی‌توانیم درباره اولویت‌های شهر بدون توجه به فشار اقتصادی بر خانواده‌ها تصمیم بگیریم، اظهار کرد: منابع محدود است و دقیقاً به همین دلیل باید روشن کنیم کدام هزینه، در این مقطع، ضروری‌تر است و منفعت بیشتری برای مردم دارد.

وی با بیان اینکه وقتی تأمین کالا‌های ضروری به دغدغه روزمره خانواده‌ها تبدیل شده، حمایت از معیشت باید در شمار اولویت‌های فوری مدیریت شهری قرار گیرد، یادآور شد: استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار برای کاهش این فشار انتظار بجا و تصمیم درستی است؛ البته با هزینه مشخص، منابع شفاف و نتیجه قابل سنجش.

صادقی با تاکید بر اینکه مسائلی همچون رسیدگی به سگ‌های بلاصاحب و حفاظت از بنا‌های تاریخی نیز باید بر اساس فوریت و میزان خطر اولویت‌بندی شود، گفت: هرجا سلامت و ایمنی مردم در معرض تهدید فوری است یا احتمال تخریب جبران‌ناپذیر وجود دارد، تأخیر قابل دفاع نیست، اما نمی‌توان همه هزینه‌ها و پروژه‌ها را یکسان ضروری دانست و بعد پرسید چرا برای معیشت مردم اولویت قائل شده‌اید.

وی ضمن حمایت از اجرای طرح تورم صفر، اذعان کرد: بر خود واجب می‌دانم از شهردار تهران و همکاران ایشان برای اقدام در جهت تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از سبد معیشتی خانوار‌ها تشکر کنم. در این شرایط دشوار، به‌کارگیری ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کاهش فشار بر زندگی مردم، اقدامی شایسته حمایت و پیگیری است.

صادقی با بیان اینکه بنده و اعضای موافق این طرح در شورای اسلامی شهر تهران، از شهردار تهران در پیشبرد این اقدام حمایتی پشتیبانی می‌کنیم، یادآور شد: مبنای این حمایت، توجه به نیاز فوری مردم و استفاده مسئولانه از امکانات شهر است. در کنار این پشتیبانی، شفافیت منابع، اجرای دقیق و دسترسی عادلانه شهروندان را نیز مطالبه می‌کنیم تا نتیجه این اقدام در سفره خانواده‌ها ملموس باشد.

وی همچنین تصریح کرد: شهردار تهران در مسیر خدمت مؤثر به مردم، از حمایت ما برخوردار است و برچسب‌های سیاسی و انتخاباتی، ما را از پشتیبانی از اقدامات سنجیده برای بهبود معیشت شهروندان حتما منصرف نخواهد کرد.