۱۳ معدن ناایمن در مازندران از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون به دلیل رعایت نکردن مقررات و الزامات ایمنی مهر و موم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از مهر و موم ۱۳ معدن ناایمن در استان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه کارگروه ایمنی معادن استان در معدن زغال‌سنگ آتش‌افروز ماهان چمستان گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲ معدن و در سال جاری نیز یک شرکت معدنی به دلیل رعایت نکردن مقررات و شرایط ایمنی، با درخواست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور دادستان مهر و موم شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ شرکت معدنی در حوزه استخراج زغال‌سنگ در مازندران فعال هستند و بیش از ۲ هزار کارگر در این معادن مشغول به کارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۰۰ بازدید و از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۲۳ مورد بازرسی برای بررسی اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای از معادن استان انجام شده است.

حسینی‌شیروانی با اشاره به ماده ۹۵ قانون کار افزود: تأمین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرماست و رعایت الزامات قانونی در معادن به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار دارد.

وی استقرار مسئول ایمنی دارای تأیید صلاحیت و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را در معادن الزامی دانست و گفت: بهره‌برداران باید این موضوع را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور دستگاه‌های وظیفه‌مدار از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و تعدادی از بهره‌برداران واحد‌های معدنی و استخراج زغال‌سنگ خبر داد.

حسینی‌شیروانی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۰ جلسه این کارگروه برگزار و مسائل و چالش‌های حوزه ایمنی معادن بررسی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی برای جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های پرخطر گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، هرگاه بازرس کار تشخیص دهد احتمال وقوع حادثه در یک کارگاه قریب‌الوقوع است، می‌تواند درخواست تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را مطرح کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: در همین راستا، در سال جاری یک معدن ناایمن برای اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده است.

حسینی‌شیروانی گفت: بازرسی از معادن زیرزمینی و سطح‌الارضی در قالب کارگروه ویژه و با حضور نمایندگان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌شود.

وی هدف از تشدید بازرسی‌ها را پیشگیری از حوادث، ارتقای ایمنی محیط‌های معدنی و صیانت از جان و سلامت کارگران عنوان کرد و افزود: این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

تشدید بازرسی از کارگاه‌های پرخطر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از انجام ۵ هزار و ۶۰۵ مورد بازرسی برای نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار در استان خبر داد.

حسینی‌شیروانی گفت: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، یک هزار و ۵۰۶ مورد مربوط به کارگاه‌های پرخطر بوده است تا الزامات ایمنی و حفاظت فنی در این واحد‌ها بررسی و پایش شود.

وی از فعالیت ۸۰۰ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در واحد‌های مشمول خبر داد و افزود: بازرسان کار استان در ۴۶۶ جلسه این کمیته‌ها حضور داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: ۵ هزار و ۶۷۰ پرونده در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی و برای ارتقای دانش و آگاهی ایمنی کارگران و کارفرمایان نیز دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده که مجموع آموزش‌ها به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفرساعت رسیده است.

حسینی‌شیروانی افزود: در جریان بازرسی‌ها ۴ هزار و ۷۴۷ ابلاغیه رفع نقص صادر شده و ۱۸۹ مورد نظارت در حوزه ایمنی و حفاظت فنی دستگاه‌ها نیز انجام شده است.

وی گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، ۶۰ حادثه بررسی شده و بررسی دقیق این حوادث با هدف شناسایی علل وقوع و پیشگیری از تکرار آنها دنبال می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از یک هزار و ۶۳۰ مورد بازرسی اشتغال اتباع خارجی خبر داد و افزود: در این بازرسی‌ها ۷۷ مورد اشتغال اتباع خارجی شناسایی و ۹۵ گشت مشترک نیز با همکاری دستگاه‌های مربوط اجرا شده است.

حسینی‌شیروانی گفت: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از نیروی کار، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، کاهش حوادث ناشی از کار و اجرای دقیق قانون کار در استان انجام می‌شود و نظارت بر کارگاه‌های پرخطر با جدیت ادامه خواهد داشت.