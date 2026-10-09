به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کریمی گفت: بر اساس آمار رسمی، بیست و هفت هزار و بر اساس خدماتی که این اداره کل به عشایر فارس ارائه می دهد ۴۷ هزار خانوار عشایری در فارس زندگی می کنند که این تعداد خانوار عشایری سهم دو و نیم درصدی از جمعیت فارس را به خود اختصاص داده‌اند.

کریمی به جذابیت های سبک زندگی عشایر کوچ رو در فارس و نقشی که زنان و مردان عشایر در تولیدات صنایع دستی ،تولید دام سبک و پروتئین، و موادلبنی اشاره کرد و افزود:سبک زندگی عشایر و اصالت‌ها و سنت‌های این زندگی دریچه تازه‌ای از گردشگری را به روی صنعت گردشگری فارس باز کرده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد از زنان عشایر فارس متولی گردشگری عشایری هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵ بوم گردی عشایری در استان فارس فعال است و چهل و پنج متقاضی بوم گردی عشایری هم در مراحل گرفتن استعلام و مجوز های فعالیت هستند.

مدیر کل امور عشایر فارس در ادامه افزود: این ظرفیت گردشگری در فارس و استقبال گردشگران داخلی و خارجی در سالهای اخیر از جذابیت های این سبک زندگی، می‌تواند زمینه ساز ایجاد تحول در درآمد خانوارهای عشایری ومعیشت عشایر شود.

وی از تهیه و تدوین سند گردشگری عشایری با هماهنگی سازمان برنامه و مدیریت بودجه استان خبرداد و گفت: در تلاش هستیم این بعد از گردشگری را در سند گردشگری استان به تصویب رسانده و عملیاتی کنیم و به عنوان محوری جدید و نو در زندگی عشایر ساری و جاری کنیم.



