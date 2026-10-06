همزمان با روز جهانی کودک سینما بهمن سنندج میزبان کودکان و خانواده‌ها یی بود که با اجرای برنامه‌های فرهنگی و سرگرمی در آن لحظاتی شاد و خاطره انگیز برای کودکان رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سینما بهمن سنندج این‌بار میزبان دنیای رنگارنگ کودکان بود.

کودکانی که در کنار خانواده‌هایشان روزی شاد و خاطره‌انگیز را تجربه کردند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و سرگرمی، فضای این مراسم را پر از نشاط و شادی کرد.

مراسمی که در کنار سرگرمی بر اهمیت توجه به نیاز‌های کودکان، حمایت از استعدادهایشان و فراهم کردن محیطی امن و شاد برای رشد و شکوفایی آنان تأکید داشت.