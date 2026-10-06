نشست هم اندیشی سی تن از روحانیان و مبلغان فعال هرمزگان در جهاد تبیین، با معاون سیاسی کل سپاه پاسداران صبح امروز در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی کل سپاه در این نشست گفت: در زمینه مسیر اقتدار در تنگه هرمز باید بیش از پیش به جامعه اطلاع رسانی شود.

سردار یدالله جوانی افزود: دستاور‌های رزمندگان و مردم هرمزگان در نبرد هرمز درخشان است.

وی گفت: ارتش تروریستی آمریکا که در آغاز جنگ تحمیلی سوم ادعای حمله به جنوب داشت اکنون از ترس موشک‌های ایران به هزار کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و خلیج فارس فرار کرده است.

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معاون سیاسی کل سپاه گفت: تبیین اهمیت مسیر اقتدار در تنگه هرمز بعنوان یک شاخص درخشان و دیگر دستاورد‌های ملی در نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بعنوان دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

روحانیان هرمزگانی فعال در جهاد تبیین هم وحدت مثال زدنی شیعه و اهل سنت استان را بعنوان محوری دیگر عنوان کردند تا بیشتر در برنامه ریزی‌ها لحاظ شود.