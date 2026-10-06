رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: طرح جامع «رداکارت» با هدف ایجاد بستری منسجم و ملی برای ارائه خدمات، تسهیلات و تخفیف‌های مختلف به دانشجویان، با مشارکت سازمان امور دانشجویان، همراه اول و یکی از بانک های عامل وارد مرحله اجرایی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سعید حبیبا امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی و اجرای طرح جامع «رداکارت» (رفاه دانشجویان ایران) اظهار کرد: این تفاهم‌نامه اجرایی امروز امضا خواهد شد و امیدواریم در شرایطی که دشمن، آمریکای جنایتکار، تمام تلاش و نیروی خود را برای ناامید کردن ملت ایران و به‌ویژه جوانان عزیز ما گذاشته است، بتوانیم در سازمان امور دانشجویان به وظایف ذاتی خود عمل کنیم.

وی فراهم کردن زمینه اجرای فعالیت در زیست‌بوم دانشجویی را وظیفه ذاتی سازمان امور دانشجویان برشمرد و گفت: هدف ما این است که دانشگاه با دغدغه کمتر در حوزه‌های رفاهی و اقتصادی به وظیفه و رسالت اصلی خود که آموزش، پژوهش و تحقیقات است، عمل کند. این اقدام در راستای ایجاد یک زیست‌بوم مناسب و خوب برای دانشجویان انجام می‌شود.

حبیبا ادامه داد: ایجاد بستر منسجم و ملی برای ارائه خدمات، همچنین موارد مربوط به تسهیلات و تخفیف‌های مختلف به دانشجویان در این حوزه متمرکز شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد: ایدهاین طرح از سال ۱۴۰۳ مطرح و جلسات مستمر و کارشناسی متعددی در این زمینه برگزار شد. کارشناسان بیش از ۵۰۰ ساعت جلسه داشتند و جلسات مشترکی نیز در صندوق رفاه دانشجویان، با کارشناسان بانک ملت و کارشناسان شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.

وی افزود: در نهایت توانستیم این طرح را در بهمن‌ماه، در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، به تصویب برسانیم و پس از جلسات کارشناسی، امروز در مرحله‌ای هستیم که با امضای تفاهم‌نامه، کار عملیاتی خود را آغاز کند.

حبیبا اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح، عدالت را در حوزه‌های مختلف ایجاد کنیم. در ابتدا، برخی تخفیف‌ها و فرصت‌هایی که همراه اول در سامانه‌های مختلف خود دارد، به این طرح متصل می‌شود و می‌توان از این ظرفیت‌ها در حوزه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی و سایر تسهیلات مورد نیاز دانشگاه، استفاده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدام در شرایطی که دشمن ما را در تحریم اقتصادی بسیار شدیدی قرار داده و می‌خواهد از این طریق بچه‌های ملت ایران را ناامید کند، برای دانشجویان بسیار مهم و اثرگذار باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده از خدمات سایر شرکت‌ها و سایر بانک‌هایی که برای همکاری در این حوزه‌ها آمادگی دارند نیز استفاده کنیم و از همکاری با هر سازمان، بانک و شرکتی که بتواند در حوزه رفاهیات دانشجویان به ما کمک کند، استقبال می‌کنیم تا در ادامه این مسیر، شرایط بهتری را برای دانشجویان ایجاد کنیم.

وی گفت: آینده‌سازان کشور از بین همین دانشجویان خواهند بود و بنابراین در تلاش هستیم که زیست‌بومی را برای دانشجویان فراهم کنیم که دانشجویان با کمترین دغدغه، یا حتی بدون دغدغه‌های رفاهی و اقتصادی، بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.



ردا کارت از ۱۰ روز آینده برای دانشجویان فعال می‌شود

حبیبا در خصوص ویژگی‌های ردا کارت دانشجویی گفت: این سامانه برای خدمات رفاهی دانشجویان طراحی شده و امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح خدمات رفاهی مناسبی را به دانشجویان ارائه دهیم.

وی افزود: از ۱۰ روز دیگر سامانه ردا کارت فعال خواهد شد که در مرحله اول ۶ میلیون تومان اعتبار و ۲۰ میلیون تومان هم برای سیم کارت‌های همراه اول دانشجویان شارژ خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: این طرح برای تمامی دانشجویان طراحی شده و در مرحله اول اجرای این طرح در ۲۰ دانشگاه آغاز می‌شود و در مرحله بعدی تمامی دانشجویان سراسرکشور اعم از دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی را در برمی گیرید.