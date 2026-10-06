به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهید محمد مهدی فتحی، که از کادر خدوم فراجا بود، در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ دیده به جهان گشود و در نهایت، در شامگاه ۱۰ اسفندماه سال ۱۴۰۴، در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در کرج، به فیض شهادت نائل آمد. شهادتی که گرچه جسم او را از میان ما برد، اما روح بلند و ایثار بی‌بدیلش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساخت.

شهید محمدمهدی فتحی، شاید از میان ما رفته باشد، اما یاد و نامش، در دل یک ملت، در نگاه همسر و در اشک‌های پدر و مادر و در نفس‌های آرام محمدنویان فرزند شیرخواره‌اش زنده و جاودانه است.