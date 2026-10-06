به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ امین‌الله بیرانوند فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک زوج سارق کامپیوتر خودرو‌های پژو ۲۰۶ در محدوده تهرانپارس خبر داد و گفت: متهم اصلی به ده‌ها فقره سرقت اعتراف کرده و مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شده است.

وی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت ECU یا همان کامپیوتر خودرو‌های پژو ۲۰۶ در حوالی تهرانپارس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ امین‌الله بیرانوند ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی سارق و همسر وی شدند و هر دو متهم را دستگیر کردند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم اصلی که دارای سابقه سرقت نیز بوده است، در جریان تحقیقات به ده‌ها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ بیرانوند افزود: متهم در اظهارات خود مدعی شد همسرش را هنگام سرقت‌ها با خود همراه می‌کرده تا حضور آنان در محل، عادی جلوه کند.

وی ادامه داد: پس از اعترافات متهم و انجام تحقیقات تکمیلی، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و وی به خرید اموال سرقتی اعتراف کرد.

تحقیقات برای تکمیل پرونده و بررسی سایر سرقت‌های احتمالی متهمان ادامه دارد.