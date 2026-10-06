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فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک زوج سارق کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در محدوده تهرانپارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ امینالله بیرانوند فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک زوج سارق کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در محدوده تهرانپارس خبر داد و گفت: متهم اصلی به دهها فقره سرقت اعتراف کرده و مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شده است.
وی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت ECU یا همان کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ در حوالی تهرانپارس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ امینالله بیرانوند ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی سارق و همسر وی شدند و هر دو متهم را دستگیر کردند.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم اصلی که دارای سابقه سرقت نیز بوده است، در جریان تحقیقات به دهها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد.
سرهنگ بیرانوند افزود: متهم در اظهارات خود مدعی شد همسرش را هنگام سرقتها با خود همراه میکرده تا حضور آنان در محل، عادی جلوه کند.
وی ادامه داد: پس از اعترافات متهم و انجام تحقیقات تکمیلی، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و وی به خرید اموال سرقتی اعتراف کرد.
تحقیقات برای تکمیل پرونده و بررسی سایر سرقتهای احتمالی متهمان ادامه دارد.