۱۶ میلیارد تومان از کلاهبرداری‌های اینترنتی در شهرضا به مال باختگان برگردانده شد.

دستگیری کلاهبرداران اینترنتی و بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان به مال باختگان

دستگیری کلاهبرداران اینترنتی و بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان به مال باختگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: پلیس فتا از ابتدای امسال تا کنون به ۲۰۰ فقره پرونده سایبری رسیدگی کرده است که در همه موارد مجرمان دستگیر شده‌اند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان همچنین با اشاره به اجرای ۸۰ طرح انضباط اجتماعی در حوزه پلیس راهور شهرستان افزود: در این طرح‌ها ۵۹۴ دستگاه خودرو و بیش از ۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی گفت: در نیمه اول امسال تصادفات منجر به فوت هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است.