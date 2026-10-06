به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: در این حادثه که ساعت پنج و ۴۵ دقیقه بامداد امروز در جاده بندرلنگه - پنج کیلومتر بعد از بوستانه رخ داد، یک تن در محل درمان، و ۱۱ مصدوم برای بررسی تخصصی به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شدند.

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یاسر خوانچه مهر افزود: پس از وقوع حادثه سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های مغویه، بندرکنگ و شهر بندرلنگه به محل فوریت اعزام شدند.

وی گفت: اکنون حال عمومی مصدومان خوب است.

سرهنگ حق پرست فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: توجه نکردن به جلو و خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه بود.