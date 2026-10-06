به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هر ۴ محله فعال مازندران در ارزیابی کشوری طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ بهزیستی، عنوان «محله شاخص کشوری» را به دست آوردند.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: قرار گرفتن چهار محله فعال استان در جمع محلات شاخص کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوامع محلی و اثربخشی رویکردی است که حل مسائل اجتماعی را از درون محله و با حضور مستقیم مردم دنبال می‌کند.

رقیه رحمانی افزود: آهنگرخیل، نوبنیاد و ترک‌محله در شهرستان ساری و حسین‌آباد در شهرستان فریدونکنار، چهار محله فعال استان در این طرح هستند که بر اساس ارزیابی دبیرخانه کشوری و عملکرد ثبت‌شده در اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور، موفق به کسب عنوان محله شاخص کشوری شدند.

وی با بیان اینکه طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰ بر پایه ظرفیت‌های واقعی هر محله شکل گرفته است، گفت: در این رویکرد، مردم تنها مخاطب برنامه‌ها نیستند و در شناسایی مسائل، اولویت‌بندی نیازها، ارائه راهکار و اجرای برنامه‌ها نقش دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: حضور مردم در متن فرآیند، زمینه شکل‌گیری اقدامات متناسب با شرایط هر محله را فراهم می‌کند و تجربه این چهار محله نشان می‌دهد توانمندسازی زمانی اثربخش‌تر است که راهکار‌های مسائل محله با مشارکت جامعه محلی شکل بگیرد.

رحمانی، حضور تسهیلگران اجتماعی را یکی از حلقه‌های مهم اجرای این طرح دانست و گفت: تسهیلگران با ارتباط مستمر با ساکنان محلات، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و زمینه تعامل میان مردم، گروه‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: این فرآیند به تقویت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در محلات منجر می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران کسب عنوان محله شاخص کشوری را حاصل یک کار جمعی عنوان کرد و افزود: این موفقیت حاصل همراهی ساکنان محلات، فعالیت تسهیلگران اجتماعی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های محلی است و بدون این مشارکت چندجانبه، دستیابی به چنین نتیجه‌ای امکان‌پذیر نبود.

رحمانی گفت: هدف نهایی طرح اجتماع‌محور ۲۰۲۰، صرفاً اجرای چند برنامه در محلات نیست، بلکه ایجاد ظرفیت‌هایی برای افزایش مشارکت مردم، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات است.

وی تأکید کرد: بهزیستی مازندران با تکیه بر تجربه به دست آمده در این چهار محله، مسیر توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور را ادامه می‌دهد تا ظرفیت‌های بومی بیشتری برای حل مسائل اجتماعی فعال شود و تجربه‌های موفق محلات شاخص استان، زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتر در سایر مناطق باشد.