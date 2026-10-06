مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی: جهاد تبیین تاکید رهبر انقلاب است و رسانه نقش اصلی در حوزه جهاد تبیین ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی در نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی قرارگاه جهاد تبیین استان با اشاره به اینکه موضوع جهاد تبیین مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بود گفت: با توجه به تاکیدات رهبر شهید برای جهاد تبیین بایستی این موضوع را جدی گرفت.

آینه دار با اشاره به اینکه ایران اسلامی در یک سال اخیر با بحران‌ها و مسائل مختلف و همچنین بد ذات‌ترین ترین دشمنان رو به رو بوده است افزود: مردم با بصیرت ایران اسلامی تمامی توطئه‌ها را خنثی کردند و در این هفت ماه گذشته در خط مقدم دفاع از این نظام مقدس ایستادند.

وی گفت: نیرو‌های مسلح و نیرو‌های حوزه‌ی امنیت کشور به پشتوانه مردم در میدان از نظام دفاع کردند.

رئیس کارگروه رسانه و فضای مجازی قرارگاه جهاد تبیین استان همچنین گفت: تمامی مصوبات این جلسه در قرارگاه جهاد تبیین بررسی و پس از تصویب اجرایی می‌شود.

معاون فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پیگیری مطالبات مردمی در امیدآفرینی نقش موثر‌ی دارد افزود: مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.

هرمزی گفت: با توجه به شرایط روز جامعه، بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به نحو احسن به جامعه تبیین شود.

سرهنگ انصاری مدیر روابط عمومی سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی نیز در این نشست ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای ایران اسلامی به ویژه ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان گفت: از مدیر کل صدا وسیمای استان و همچنین نیرو‌های توانمند این سازمان برای پوشش کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان که به شایستگی این رویداد فرهنگی را در صدا وسیمای خاوران انعکاس دادند قدردانی می‌کنیم.

حجت الاسلام اکبری، کارشناس فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه نیز در این جلسه بر وحدت و انسجام تاکید کرد و گفت: قانون مداری سر لوحه کار رسانه‌ها قرار گیرد.

کفاشی فعال فرهنگی رسانه‌ای و دبیر مجمع جهادگران استان نیز به ایجاد اتاق وضعیت رسانه‌ای در استان اشاره کرد و گفت: اگر این اتاق ایجاد شود رسانه‌ها در کنار یکدیگر فعالیت خواهند داشت و از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده می‌شود.

امینی نسب از فعال فرهنگی و رسانه‌ای استان نیز گفت: مستند‌ها و فیلم‌های کودتای ۱۸ و ۱۹ دی به رسانه‌های استان واگذار شود تا این کودتا برای مردم بازنشر شود.

زیراچی، مدیر عامل خانه مطبوعات استان هم در این جلسه بر تشکیل اتاق سوژه یابی تاکید کرد و گفت: باید روایت اول برای موضوع‌های مختلف از آن رسانه باشد و در جهاد تبیین، نقد‌های منصفانه نیز در اتاق فکر مورد بررسی قرار گیرد.

نخعی پور کارشناس رسانه‌ای و فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال جلسات تبیینی مختلفی با حضور فعالان رسانه و فضای مجازی با موضوع جهاد تبیین برگزار شده است گفت: اورژانس خبری برای زمان بحران تشکیل شود.