گروه جهادی دندان‌پزشکی کیش با حضور در روستای دستگرد درگاز بخش گوهران شهرستان بشاگرد، به بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی منطقه، خدمات تخصصی دندان‌پزشکی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول گروه جهادی دندان‌پزشکی کیش، گفت: اردوی جهادی گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور دو گروه هشت‌نفری از دندان‌پزشکان انجام شد.

نادر شبانی، گفت: دو گروه هشت‌نفری از دندانپزشکان به مدت پنج روز، با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان اهالی منطقه با ارائه خدمات عصب‌کشی، جرم‌گیری، کشیدن و روکش دندان در بشاگرد حضور داشتند.

او افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از خدمات دندان‌پزشکی در این اردوی جهادی با ارزش مجموع خدمات حدود سه میلیارد تومان بهره مند شدند.