سردار شرفی با اشاره به افتتاح طرح‌های عمرانی فراجا در هفته فراجا گفت ۵۰ هزار واحد در حال ساخت است و برای ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد شرفی در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی فراجا در هفته فراجا با قدردانی از فرماندهان انتظامی استان‌ها، معاونان، عوامل اجرایی و مهندسی و مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات اظهار کرد: همکاران انتظامی در شرایط مختلف و دشوار، مأموریت خود را برای تأمین امنیت مردم ادامه داده‌اند و این سرمایه انسانی باید همواره مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط سخت خدمت کارکنان افزود: برخی کارکنان در جریان حوادث و درگیری‌های اخیر، منازل خود را از دست داده یا دچار آسیب شده‌اند و تعدادی از همکاران نیز در مسیر خدمت جانباز شده‌اند؛ بنابراین تقویت انگیزه و روحیه کارکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به اینکه امنیت ارزش فوق‌العاده‌ای دارد و هیچ توسعه‌ای بدون امنیت معنا پیدا نمی‌کند، گفت: حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید خدمات انتظامی و امنیت مردم متوقف شود.

سردار شرفی با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: در این برنامه‌ها از خانواده معظم شهدا، سربازان، کارکنان و نیرو‌های برتر در حوزه‌های مختلف انتظامی از جمله کارآگاهان، کلانتری‌ها، یگان امداد، یگان ویژه و مرزبانی تجلیل شده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن کارکنان اظهار کرد: بیش از ۵۵ هزار منزل سازمانی را در سطح قرارداد برده‌ایم و حدود ۵۰ هزار واحد در حال ساخت است و برنامه‌ریزی شده است تعهد ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به سرانجام برسد.

سردار شرفی همچنین از برنامه بازسازی اماکن آسیب‌دیده فراجا در جنگ اخیر خبر داد و گفت: تعدادی از اماکن تخریب‌شده نیز با همین روش بازسازی خواهد شد و در اجرای پروژه‌های عمرانی، رعایت اصول چابک‌سازی، استفاده از فناوری‌های روز و الزامات پدافند غیرعامل مورد تأکید است.

گفتنی است، همزمان با برگزاری این مراسم، به‌صورت وبیناری مراسم کلنگ‌زنی دبیرستان پلیس در مشهد و افتتاح واحد‌های سازمانی در استان‌های کردستان، اصفهان، خراسان جنوبی، لرستان، زنجان و بوشهر نیز انجام شد.