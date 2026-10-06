شبکه ورزش سیما، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، با پخش زنده مرحله فینال رقابت‌های تنیس ۵۰۰ امتیازی بیجینگ چین و دیدار تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و اسپانیا، میزبان علاقه‌مندان به رویداد‌های ورزشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۴:۳۰ مرحله فینال رقابت‌های ۵۰۰ امتیازی تنیس بیجینگ چین میان «نواک جوکوویچ» از صربستان و «الکس دی مینور» از استرالیا را به‌صورت زنده برای مخاطبان پخش می‌کند.

همچنین در ادامه جدول پخش برنامه‌های زنده این شبکه، دیدار تیم‌های ملی کرواسی و اسپانیا در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا، امشب از ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می‌رود.

اسپانیا با بهره‌گیری از خط حمله قدرتمند خود و حضور ستاره‌هایی همچون لامین یامال، در این دوره از رقابت‌ها عملکرد هجومی قابل‌توجهی داشته است و در مقابل، کرواسی برای بهبود وضعیت دفاعی خود در این دیدار به میدان می‌رود.