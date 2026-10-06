یک شرکت صنایع دفاعی در آنکارا برای نخستین‌بار در ترکیه یک کیف مدرسه مجهز به لایه‌های محافظ بالستیک تولید کرده است؛ محصولی که هدف آن فراهم کردن امکان استفاده از کیف به عنوان مانع محافظ در برابر حملات مسلحانه عنوان شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، به گفته سازندگان، این کیف برای استفاده روزمره دانش‌آموزان طراحی شده و ظاهر آن تفاوت چشمگیری با کیف‌های معمولی ندارد. وزن کیف نیز حدود ۳۰۰ گرم بیشتر از یک کیف مدرسه عادی اعلام شده است.

سازندگان می‌گویند لایه محافظ بالستیک این کیف در برابر گلوله‌های ۳٫۵۷ میلی‌متری، ۵٫۵۶ میلی‌متری، ۹ میلی‌متری و ۴۴ مگنوم و همچنین ترکش‌ها آزمایش شده است و بر اساس اظهارات شرکت، این محصول هم در آزمایشگاه دارای استاندارد‌های بین‌المللی و هم در آزمایش‌های میدانی و تیراندازی آزمایش شده و در آزمایش‌های اعلام‌شده، لایه محافظ آن دچار نفوذ نشده است.

«مهمت اوِجی»، از مسئولان توسعه این پروژه، گفت طراحی کیف با هدف استفاده روزمره کودکان انجام شده تا بدون جلب توجه و ایجاد اختلال در زندگی روزمره، امکان استفاده از آن به عنوان یک ابزار محافظتی وجود داشته باشد.

به گفته سازندگان، ایده تولید این محصول پس از حوادث امنیتی در مدارس قهرمان مرعش و مانیسا جدی‌تر شد و هدف اصلی افزایش اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از دانش‌آموزان عنوان شده است.

انتشار تصاویر و ویدئو‌های آزمایش تیراندازی این کیف در فضای مجازی، واکنش‌های متفاوتی در ترکیه به همراه داشته است.

برخی کاربران از فناوری‌هایی که می‌تواند به حفاظت از کودکان کمک کند استقبال کرده‌اند و در مقابل، برخی دیگر معتقدند راهکار اصلی امنیت مدارس باید جلوگیری از خشونت و تقویت سیاست‌های امنیتی و قانونی باشد و تجهیز دانش‌آموزان به تجهیزات شبیه میدان جنگ مناسبتی ندارد.