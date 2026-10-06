به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین پلاک‌های هوشمند طرح ملی جی‌نف در شهر نور با حضور مدیرکل پست مازندران، فرماندار و شهردار نور رونمایی و عملیات نصب آنها آغاز شد.

مدیرکل پست مازندران گفت: اجرای طرح ملی جی‌نف در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری در مازندران دنبال شده است.

حسین کرمی افزود: با پیگیری‌های استاندار مازندران، بیش از ۸۸ درصد اماکن شهری استان، معادل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مکان، در طرح جی‌نف ژئوکد شده و در حوزه روستایی نیز بیش از ۷۵ درصد عملیات اجرا شده است.

وی گفت: جی‌نف از طرح‌های اولویت‌دار کشور و یکی از زیرساخت‌های مهم دولت الکترونیک است که می‌تواند در ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به مردم، مدیریت شهری، خدمات پستی، امدادرسانی و آتش‌نشانی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل پست مازندران با اشاره به وضعیت اجرای طرح در شهرستان نور افزود: در حوزه شهری این شهرستان حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد اماکن ژئوکد شده و در حوزه روستایی نیز با همکاری فرمانداری حدود ۷۴ درصد اماکن تحت پوشش قرار گرفته است.

کرمی ادامه داد: هدف‌گذاری استان، رسیدن به ۹۵ درصد پوشش در اماکن شهری و ۸۵ درصد در اماکن روستایی تا پایان سال است و اجرای طرح پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

وی درباره پلاک‌های هوشمند گفت: این پلاک‌ها مجهز به کد QR هستند و شهروندان می‌توانند با استفاده از گوشی هوشمند به اطلاعات و لینک‌های مرتبط با هر مکان دسترسی پیدا کنند.

کرمی افزود: نصب این پلاک‌ها در حوزه‌های لجستیکی، خدماتی، آتش‌نشانی و مدیریت شهری موجب تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی خواهد شد.

فرماندار نور نیز گفت: نخستین پلاک‌کوبی پلاک‌های جدید طرح جی‌نف در ساختمان شهرداری نور انجام شد.

محمدهادی رجایی افزود: این طرح در راستای مدیریت هوشمند شهری اجرا می‌شود و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مدیریت شهری را در حوزه‌های پست، آتش‌نشانی و سایر خدمات شهری تسهیل کند.

ابوالحسن سالاری‌فر، شهردار نور نیز گفت: در فاز نخست حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پلاک هوشمند در سطح شهر نور آماده نصب شده است.

وی افزود: اجرای این طرح نخستین اقدام شهرداری نور در مسیر شهر دیجیتال و هوشمندسازی خدمات شهری است و امیدواریم در آینده نزدیک با تکمیل این فرایند، خدمات هوشمند شهری در سراسر شهر نور فراهم شود.