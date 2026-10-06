به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز برداشت پیاز از مزارع استان خبر داد و گفت: امسال پیاز در سطح یک هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز برداشت پیاز از مزارع استان خبر داد و گفت: امسال پیاز در سطح یک هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

محمدرضا اصغری با بیان اینکه متوسط عملکرد پیاز در مزارع استان حدود ۶۷ تن در هکتار است، اظهار کرد: عمده سطح زیرکشت این محصول در شهرستان‌های میاندوآب، شاهین‌دژ، نقده، بوکان و مهاباد قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد مزارع پیاز استان به سیستم آبیاری نواری قطره ای (تیپ) مجهز هستند که این موضوع نقش مهمی در افزایش بهره وری مصرف آب و در نهایت تولید پایدار محصول دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: استفاده از روش‌های نوین آبیاری در کنار رعایت اصول فنی در کاشت، داشت و برداشت، زمینه افزایش بهره‌وری و تولید محصول با کیفیت را فراهم کرده است. اصغری با اشاره به ظرفیت استان در تولید محصولات کشاورزی گفت: برداشت پیاز از مزارع استان با رعایت اصول فنی و به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود محصول تولیدی، نیاز بازار را تامین و پوشش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری منابع آب و حمایت از کشاورزان برای حرکت به سمت کشاورزی پایدار، از اولویت‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی است.