وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ سند «نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی»، سازوکاری برای دریافت دیدگاه‌های نخبگان، بخش خصوصی و عموم مردم درباره پیش‌نویس اسناد و مقررات این وزارتخانه پیش از تصویب نهایی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متن «سند نهادینه سازی مشارکت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی» که از سوی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

« سند نهادینه سازی مشارکت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی

این سند با هدف ایجاد چارچوب مدیریتی منسجم برای استقرار مشارکت الکترونیکی ارتقای کیفیت تصمیم سازی و بهبود خدمات عمومی ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص بین المللی مشارکت الکترونیکی (EPI) و تغییر مدل سیاست گذاری از حالت یک سویه و درون سازمانی به مدل تعاملی، شفاف و مشارکت محور مبتنی بر داده، تدوین و ابلاغ می گردد.

بر این اساس، تمامی ارکان وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته با راهبری واحد روابط عمومی امور بین الملل (یا عناوین مشابه و همکاری بخشهای تخصصی موظفند کلیه پیش نویس‌های اسناد قانونی قابل انتشار خود اعم از آیین‌نامه‌ها لوایح دستور العمل ها بخشنامه‌ها و مصوبات هیئت امنا را پیش از تصویب نهایی به مدت پیشنهادی حداقل ۳۰ روز تقویمی در سامانه مشارکت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بارگذاری نمایند.

در این راستا این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و عموم جامعه بدون هرگونه تبعیض با امکان ارائه بازخورد به درخواست‌ها نظر سنجی‌ها یا رأی گیری‌ها در خصوص پیش‌نویس اسناد کیفیت فرایندها اقدامات و خدمات دولت را فراهم آورند. پس از پایان مهلت نظر خواهی یا رأی گیری واحد تهیه کننده سند موظف است گزارش جامعی مشتمل بر خلاصه دغدغه های کلیدی مطرح شده، آمار تفکیکی مشارکت کنندگان از نظر تعداد، سن، جنسیت و جغرافیا تهیه نموده و برای اطلاع عموم در درگاه رسمی دستگاه و سامانه مذکور منتشر نماید.

همچنین وزارتخانه متعهد است پیشنهادهای پذیرفته شده و موارد رد شده را به همراه دلایل مستند و قانونی یا بازخورد نظرات/رای گیری ها را از بستر شبکه های اجتماعی داخلی به ذینفع نهایی ارائه نماید. جهت ارتقای استانداردهای تعامل بین المللی تمامی فراخوان‌های مشارکت به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی یا سایر زبان‌های بین‌المللی) منتشر گردد و پیوند مستقیم بین سامانه یاد شده در درگاه رسمی تعبیه شود تا با بهره گیری از ظرفیت رسانه های نوین شبکه های اجتماعی و ابزارهای اطلاع رسانی داخلی دعوت گسترده‌ای از آحاد جامعه صورت بپذیرد.

وزارتخانه موظف است با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و تشویق شهروندان به مشارکت فعال در امور حاکمیتی با ایجاد سازوکارهای انگیزشی مؤثری همچون صدور گواهی مشارکت الکترونیکی، تقدیر عمومی از مشارکت کنندگان برتر و نظام رتبه بندی و امتیازدهی شهروند دیجیتال را طراحی نمایند.

فرزانه صادق

وزیر راه وشهرسازی»