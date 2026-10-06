معاون هماهنگی و پیشبرد صنایع کشاورزی گفت: با نوسازی شالیکوبی‌ها و کاهش پنج درصدی ضایعات، می‌توان بخشی از نیاز کشور به برنج وارداتی را تأمین کرد.

معاون هماهنگی و پیشبرد صنایع کشاورزی گفت: با نوسازی شالیکوبی‌ها و کاهش پنج درصدی ضایعات، می‌توان بخشی از نیاز کشور به برنج وارداتی را تأمین کرد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما اردلانی با اشاره به نقش زنجیره تولید برنج از مزرعه تا سفره در ایجاد ارزش افزوده و رقابت‌پذیری، افزود: در این زنجیره، شالیکوبی‌ها نقش برجسته‌ای در کاهش ضایعات، کاهش شکستگی برنج، افزایش بهره‌وری و ارتقای درآمد کشاورزان و صنایع دارند.

شهین خسروی گزارش می‌دهد: