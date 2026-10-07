طوفان‌الاقصی با تبدیل توهمات امنیتی رژیم صهیونیستی به واقعیت‌های تلخ شکست، نقطه آغاز زوال این رژیم و افول اعتبار حامیانش شد. این نبرد در عین به چالش کشیدن برتری نظامی دشمن، بیداری وجدان جهانی را رقم زد و مسئله فلسطین را به عنوان نماد مبارزه حق علیه باطل، به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات «طوفان‌الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، تنها یک رویارویی نظامی محدود نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر و گسستی در «سیر تاریخی» سلطه استعمار در منطقه و جهان به شمار می‌رود. این عملیات که در واکنش به ۱۰۵ سال اشغالگری، نسل‎کشی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه، محاصره خفه‌کننده ۱۷ ساله نوار غزه و هتک حرمت مستمر مقدسات اسلامی، به‌ویژه مسجدالاقصی آغاز شد، توانست توهمات امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم شکسته و مسئله فلسطین را پس از سال‌ها تلاش قدرت‌های استکباری برای حذف آن، مجدداً به صدر دغدغه‌های جهانی بازگرداند.

فروپاشی توهم شکست‌ناپذیری نظامی رژیم صهیونیستی

نفوذ به پیچیده‌ترین سامانه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه عملیات، «افسانه ارتش شکست‌ناپذیر» را به طور کامل ویران کرد. این تحول نشان داد که برتری نظامی رژیم اشغالگر در برابر اراده و ایمان مقاومت، کارایی خود را از دست داده است.

با گذشت سه سال از این جنگ نابرابر، علی‌رغم تخریب گسترده زیرساخت‌ها، رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف کلان خود از جمله «نابودسازی حماس» ناکام مانده است. پایداری مقاومت در میدان و تبدیل پرونده اسرا به ابزاری فشار، گواهی بر شکست راهبردیِ رژیم اشغالگر است.

در این میان، استراتژی «جنگ نامرئی» و «جنگ فرسایشی»، با به کارگیری سلاح‌های کم‌هزینه در برابر تجهیزات گران‌قیمت دشمن، توازن قدرت را به نفع محور مقاومت تغییر داده و رژیم صهیونیستی را در یک «جنگ چندجبهه‌ای» قرار داده است.

فاجعه انسانی و آشکار شدن ماهیت رژیم اشغالگر

پاسخ رژیم صهیونیستی به عملیات طوفان‌الاقصی، در قالب یک نسل‌کشی هدفمند تجلی یافت. بر اساس برخی آمار‌های رسمی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۷۵ هزار نفر شهید و قریب به ۲۰۰ هزار نفر مجروح و زخمی شده‌اند که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. تخریب بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌ها، بمباران سیستماتیک ۳۳ بیمارستان، ۶۰۰ مسجد و ۱۱۰ مدرسه، و آوارگی ۱.۵ میلیون نفر، ابعاد جنایت‌بار این رژیم غاصب را به تصویر می‌کشد.

اما این جنایات جنگی و نسل‌کشی هدفمند، پیامدی راهبردی داشت: «عریان شدن ماهیت رژیم صهیونیستی» در سطح جهانی. عملیات طوفان‌الاقصی باعث شد تا چهره واقعی این رژیم برای افکار عمومی جهان بیش از پیش، آشکار شود و مظلومیت ملت فلسطین، به دور از فیلتر‌های رسانه‌ای غرب، به اثبات برسد. حقیقتی که سال‌ها تبلیغات نیز قادر به پوشاندن آن نبود، اکنون پیش چشم جهانیان عیان گشته است.

تسریع روند اضمحلال رژیم صهیونیستی

بی‌تردید این نبرد بخشی از فرآیند زوال استعمار و پایان دوران قیمومیت‌های غربی در منطقه خواهد بود. از منظر راهبردی، ۷ اکتبر نشان داد که حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا و دیگر متحدان غربی و حتی منطقه‌ای، دیگر قادر به نجات رژیم صهیونیستی از فروپاشی نیست. این وضعیت، بسیج احساسات ضدآمریکایی را در سطح جهانی به دنبال داشت و زمینه‌ساز اتحاد قدرت‌های نوظهور در برابر سلطه غرب و بازتعریف نظم جهانی شد.

حق تعیین سرنوشت و رد قیمومیت‌های خارجی

یکی از محور‌های اصلی مطالبات سیاسی مقاومت پس از هفتم اکتبر، محکوم کردن «معیار‌های دوگانه» قدرت‌های حامی رژیم صهیونیستی است. مهم‌تر از آن، جنبش مقاومت در پاسخ به طرح‌های پس از جنگ، با تأکید بر حق تعیین سرنوشت، هرگونه قیمومیت خارجی یا پروژه بین‌المللی را که بر اساس معیار‌های رژیم اشغالگر طراحی شده باشد، مردود دانست. مقاومت تأکید دارد که آینده فلسطین را تنها ملت فلسطین تعیین خواهد کرد و هرگونه تلاش برای تحمیل اراده‌های خارجی، تنها تداوم اشغالگری و تشدید جنایات جنگی است.

همبستگی جهانی علیه رژیم صهیونیستی

دستاورد بنیادین عملیات طوفان‌الاقصی را باید در بیداری وجدان جهانی و افق تشکیل کشور مستقل فلسطین جست‌و‌جو کرد. در حالی که پیش از این مسئله فلسطین در حاشیه سیاست‌های جهانی قرار داشت، اکنون این طوفان ملت‌های جهان را متوجه این حقیقت کرد که ثبات منطقه و عدالت جهانی بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس، امکان‌پذیر نیست.

امروز، افکار عمومی جهان بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده است که رژیم صهیونیستی نه تنها یک تهدید برای فلسطین، بلکه مانعی برای صلح جهانی است. ۷ اکتبر، راه را برای بازگشت به حق تعیین سرنوشت گشود و این حقیقت را تثبیت کرد که دوران آرامش کاذب برای اشغالگران به پایان رسیده است.

فرجام سخن

عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد که مقاومت فلسطین به نیرویی نظامی و سازمان‌یافته تبدیل شده است که قادر است پیچیده‌ترین سامانه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم بشکند. تحلیل‌های راهبردی حاکی از آن است که رژیم اشغالگر اکنون در محاصره «جنگ چندجبهه‌ای» قرار دارد و حمایت‌های نظامی آمریکا نتوانسته است مانع از فروپاشی توهمات امنیتی این رژیم شود.

با تکیه بر استراتژی «جنگ فرسایشی» و «جنگ نامرئی»، مقاومت توانسته است برتری نظامی، تسلیحاتی و امنیتیِ دشمن را با اراده و ایمان به چالش بکشد. این نبرد نه تنها نقطه آغاز زوال رژیم صهیونیستی است، بلکه باعث افول اعتبار متحدان این رژیم جعلی، به‌ویژه آمریکا و تقویت جبهه ضد‌استکباری در جهان شده است.