به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان از وقوع یک تصادف منجر به فوت، بین خودروی ال ۹۰ و موتورسیکلت در جاده تکاب-بابانظر خبر داد.

دکتر رضازاده در تشریح این ماموریت اظهار کرد: طی تماس‌های مردمی با مرکز پیام اورژانس مبنی بر وقوع حادثه تصادف در جاده تکاب به بابانظر، ورودی روستای اوغول‌بیک، بلافاصله آمبولانس یک شهری به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این سانحه ناشی از سبقت غیرمجاز خودروی سواری ال ۹۰ و برخورد شاخ‌به‌شاخ آن با یک دستگاه موتورسیکلت بوده است.

دکتر رضازاده ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، راکب نوجوان ۱۶ ساله موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده در همان صحنه جان باخت و پس از انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد. همچنین مصدوم دیگر این حادثه، راننده خودروی ال ۹۰، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب منتقل شد.

دکتر رضازاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان، در پایان ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده داغدیده این نوجوان، بر اهمیت حیاتی رعایت اصول رانندگی ایمن تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از برخورد‌های شاخ‌به‌شاخ ناشی از سبقت‌های غیرمجاز و خطرناک خودروهاست، از رانندگان خواست تا با پرهیز جدی از سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی مطمئنه رانندگی کنند.

همچنین از راکبان‌موتورسیکلت نیز خواست تا با استفاده الزامی از کلاه ایمنی استاندارد و تجهیزات روشنایی، زمینه دیده‌شدن و پیشگیری از چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری را فراهم آورند.