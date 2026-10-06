در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۱۵۰۰ همت از منابع دولت از طریق پرداخت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی اختصاص یافت، روشی که به گفته ناظر بخش اقتصادی برنامه هفتم، نظارت بر هزینه‌کرد منابع را از مرحله پس از پرداخت به حین اجرای عملیات منتقل کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدحسین رضوی‌پور، ناظر بخش اقتصادی برنامه هفتم گفت: مجموع پرداخت‌های دولت به ذی‌نفعان نهایی از طریق سامانه‌های مختلف، در ۶ ماهه نخست امسال به بیش از ۱۵۰۰ همت رسیده است.

ناظر بخش اقتصادی برنامه هفتم گفت: از مجموع نزدیک به ۲۰۰۰ همت اعتبارات هزینه‌ای عمومی کشور که از ابتدای سال هزینه شده، ۱۰۹۴ همت از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شده است.

رضوی‌پور افزود: از مجموع ۵۸۹ همت هزینه‌شده از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ۴۷۵ همت، معادل ۸۱ درصد، به صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۶۱ درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت در ۶ ماهه نخست امسال به ذی‌نفعان نهایی پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۳۷ دستگاه ملی و استانی این شیوه پرداخت را اجرا می‌کنند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بهزیستی و دانشگاه‌های علوم پزشکی از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه هستند.

ناظر بخش اقتصادی برنامه هفتم با اشاره به اینکه اجرای این طرح هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اظهار کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب، اتصال پایگاه‌های داده و تقاطع‌گیری اطلاعات کشور باید تکمیل شود و بانک مرکزی نیز باید زیرساخت‌های پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی را توسعه دهد.

رضوی‌پور یکی از آثار پرداخت مستقیم را جلوگیری از انحراف منابع دانست و گفت: در این روش، منابع پیش از پرداخت نهایی در حساب دستگاه اجرایی قرار نمی‌گیرد و به جای نظارت پسینی، نظارت در حین اجرای عملیات و فرآیند پرداخت انجام می‌شود.

وی افزود: در این فرآیند به جای انتقال پول به حساب دستگاه، حواله الکترونیکی صادر می‌شود و پس از صدور دستور پرداخت، وجه مستقیماً از حساب خزانه نزد بانک مرکزی به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود.

رضوی‌پور همچنین جلوگیری از رسوب منابع را از دیگر مزایای این شیوه عنوان کرد و گفت: در گذشته ممکن بود منابع یک پروژه ماه‌ها در حساب دستگاه باقی بماند و به دلیل محدودیت زمانی، دستگاه برای جذب منابع به تهیه صورت‌های مالی صوری روی بیاورد.

وی ادامه داد: در روش پرداخت به ذی‌نفع نهایی، پس از تأیید صورت‌وضعیت، وجه مستقیماً از خزانه به حساب پیمانکار یا ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و منابع در حساب دستگاه رسوب نمی‌کند.

ناظر بخش اقتصادی برنامه هفتم تأکید کرد: پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از نمونه‌های اصلاحی در ساختار دولت است که می‌تواند به شفافیت چرخه اطلاعات مالی و اصلاح ساختار بودجه کمک کند و برای تکمیل آن باید این فرآیند با جدیت ادامه پیدا کند.