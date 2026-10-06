استاندار خراسان‌شمالی گفت: جان‌فدایان، روایتگران واقعی ایستادگی و ترجمان شجاعت و مقاومت هستند که در روز‌های سخت و در برابر طوفان توطئه‌ها، جانانه ایستاده‌اند.

جان‌فدایان ، روایتگران واقعی شجاعت، مقاومت و ایستادگی هستند

جان‌فدایان ، روایتگران واقعی شجاعت، مقاومت و ایستادگی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در رزمایش جان فدای استان خراسان شمالی گفت: امروز همه ما جان فدایی هستیم که دست در دست یکدیگر و زیر پرچم ولایت ایستاده‌ایم و در مسیر خدمت به مردم، با انسجام و همدلی حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به محاسبات آمریکا درباره جنگ علیه ایران افزود: هشت ماه پیش، دستگاه محاسباتی آمریکا با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط، به این جمع‌بندی رسید که با ترور مقامات عالی‌رتبه، دانشمندان هسته‌ای و ایجاد ضربه به ارکان نظام می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مدت کوتاهی ساقط کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: رئیس جمهور متوهم آمریکا با این تصور که می‌تواند الگویی مشابه آنچه در برخی کشور‌های منطقه دنبال کرده است در ایران اجرا کند، جنگ را آغاز کرد، اما پس از گذشت هشت ماه، دستگاه محاسباتی آمریکا در برابر واقعیت ایران اسلامی دچار سردرگمی شده است.

نوری با اشاره به مشکلات اقتصادی آمریکا تصریح کرد: امروز آمریکا با مشکلات جدی در نظام مالی، فروش اوراق قرضه و تأمین منابع انرژی مواجه است و این مسائل در کنار مشکلات مربوط به تنگه هرمز و تأمین سوخت، به پاشنه آشیل رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی هم در رزمایش جانفدایان ایران در شهرستان بجنورد گفت: دشمن حریف ملت ایران نخواهد شد.

سردار حسین اکبری افزود : امروز از خراسان شمالی موشک اتحاد و همبستگی به دل دشمن پرتاب می‌شود.

وی ادامه داد : ملت ایران در سراسر ایران انسجام و اتحاد خود را حفظ کرده‌اند و دشمن حریف این اتحاد نخواهد شد.