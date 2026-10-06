به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جنگ شادی و شادپیمایی و کاروان عروسکی در خیابان حجاب از در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون در بوستان لاله، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با اولین روز از هفته ملی کودک و در دومین روز هفته فرهنگی تهران برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های تهرانی برگزار می‌شود.

اجرای نمایش و قصه‌گویی بر روی صحنه تماشاخانه سیار کانون استان تهران نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این شادپیمایی است.

در این رویداد فرهنگی و شاد، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عروسک‌های بلند قامت، عروسک‌های تن‌پوش، میله‌ای و دستکشی و جمعی از هنرمندان، مربیان، کودکان و نوجوانان حضور خواهند داشت و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و شاد برای حاضران اجرا خواهد شد.

کودکان و نوجوانان نیز با فرفره‌ها و بادکنک‌های رنگی این عروسک‌ها را همراهی خواهند کرد.

روز ۱۵ مهر در روز شمار هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵با عنوان «لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند» نام‌گذاری شده و به روایت کودکان و نوجوانان شهید و رؤیا‌هایی که در حافظه وطن باقی می‌مانند، به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب، اختصاص یافته است.

فعالیت‌های هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ از ۱۵ تا ۲۱ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود.