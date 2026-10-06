وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در آیین اختتامیه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری سال ۱۴۰۴ ، نشان الماس را به کیش به عنوان برترین سازمان دولتی در حوزه گردشگری اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، جایزه تخصصی کشور در حوزه مدیریت سازمانی است و با الهام از نمونه‌های بین‌المللی ارزیابی کیفیت (مانند EFQM) طراحی شده است.

بر اساس نتایج نهایی ارزیابی‌های کارشناسان، سازمان منطقه آزاد کیش موفق شده است با انطباق حداکثری بر معیار‌های تعالی سازمانی گردشگری و به پاس دستاوردها، نوآوری‌ها و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری رویداد‌های نو و ثبت نصاب گردشگری در سال ۱۴۰۴، عالی‌ترین سطح این جایزه یعنی نشان الماس را دریافت کند و به عنوان برترین سازمان دولتی کشور انتخاب شود.

براساس اعلام دبیرخانه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، اعطای نشان الماس به کیش، نتیجه اقدامات راهبردی کیش در محور‌های مختلف است:

نوآوری و رقابت‌پذیری: طراحی پویش‌های تبلیغاتی و بازاریابی هدفمند و برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر بعد از رکود جنگ ۱۲روزه و برگزاری مستمر رویداد‌ها و جشنواره‌های نوآورانه.

توسعه پایدار گردشگری: توجه ویژه به حفظ محیط‌زیست کیش و نهادینه‌سازی رویکرد‌های زیست‌محیطی در قالب طرح‌هایی، چون نشان سبز کیش و طرح تحول پایدار هوشمند گردشگری.

ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات: بهبود کیفی امکانات رفاهی، اقامتی و تفریحی با محوریت افزایش رضایت‌مندی گردشگران.

کسب نشان الماس، فراتر از یک موفقیت سازمانی، تأییدی بر جایگاه کیش به عنوان قطب گردشگری ایران و پیشرو در توسعه این صنعت مهم است.