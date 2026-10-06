به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر در ساحل البرز کلارآباد گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، آزادسازی حریم دریا برای استفاده عمومی و توسعه نهال‌کاری در سواحل غرب مازندران، از برنامه‌های منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ساحلی است.

مهردادخزایی افزود: در ساحل کلارآباد،جایی که خط حریم دریا مشخص شده ۶۰ مترازاین محدوده در سمت خشکی، حریم قانونی ساحل محسوب می‌شود؛ محدوده‌ای که باید همواره آزاد و در دسترس عموم باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای تعیین حریم دریا،آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال‌های اخیر،همزمان با پیگیری آزادسازی سواحل، موضوع تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی را دنبال کرده است.

مهرداد خزایی پول گفت: آزادسازی اراضی ساحلی و حریم دریادر کنار تثبیت مالکیت دولت،یکی از اولویت‌های منابع طبیعی است، در غرب مازندران، به‌دلیل پسروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی جدید ایجاد شده که ضرورت تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آنها بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام منابع طبیعی، در غرب مازندران در محدوده‌ای به طول حدود ۱۳۷ کیلومتر، پیش‌تر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی ساحلی سند مالکیت صادر شده بود؛ اما با ادامه پسروی آب دریای خزر،حدود ۶۶۶ هکتار اراضی جدید به ساحل اضافه شده که برای جلوگیری از تعرض و سوءاستفاده احتمالی، فرآیند صدور سند مالکیت دولتی برای آنها درحال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -نوشهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده از اداره کل ثبت اسنادواملاک استان مازندران و آماده شدن فرم‌های تشخیص در شهرستان‌ها،امیدواریم به‌زودی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر شود.

وی تصریح کرد: پسروی آب دریای خزرکه متأثر از عوامل اقلیمی،جوی و تغییرات رژیم آبی دریای کاسپین عنوان می‌شود،علاوه بر تغییرات در محدوده اراضی ساحلی، در بخش‌هایی از شرق مازندران و منطقه میانکاله نیز پیامدهایی مانند افزایش کانون‌های گردوغبار و ریزگردها به همراه داشته است.

خزایی تصریح کرد: در همین راستا،منابع طبیعی توسعه پوشش گیاهی و نهال‌کاری در اراضی ساحلی را یکی از راهکارهای مقابله با پیامدهای پسروی آب و تثبیت خاک می‌داند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام این اداره کل، از دی‌ماه ۱۴۰۲ مطالعات و اقدامات اجرایی برای نهال‌کاری در اراضی ساحلی آغاز شد و پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی،تاکنون حدود ۱۶۰ هکتار از اراضی ساحلی غرب مازندران نهال‌کاری شده است افزود : نهال‌کاری در اراضی ساحلی، علاوه بر کمک به تثبیت خاک و توسعه فضای سبز،می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار نیز مؤثر باشد و ما این روند را در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز ادامه خواهیم داد.

وی گفت: درحال حاضر سالانه حدود ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های غرب مازندران تولید می‌شود که بخشی از این نهال‌ها برای توسعه فضای سبز،زراعت چوب و غنی‌سازی جنگل‌ها،به صورت رایگان در اختیار مردم و متقاضیان قرار می‌گیرد،در بخش زراعت چوب استقبال مردم بسیار خوب است؛ حتی با وجود محدودیت اراضی در غرب استان، تقاضای مناسبی وجوددارد،برای افزایش تولید نهال و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، نیازمند تأمین اعتبارات ملی و استانی هستیم.

او یادآور می‌شود: توسعه زراعت چوب، افزایش فضای سبز، غنی‌سازی جنگل‌ها و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، چهار محور اصلی برنامه منابع طبیعی در غرب مازندران عنوان شده است؛ برنامه‌ای که به گفته مسئولان، با هدف صیانت از اراضی ملی، جلوگیری از تصرفات احتمالی و بهره‌مندی عمومی از ظرفیت‌های ساحلی دنبال می‌شود.