به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ قاسمی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان با تبریک شروع این فصل آموزشی به اساتید و دانشجومعلمان اظهار داشت: با احتساب ورودی‌های جدید سال ۱۴۰۵ که از آبان‌ماه به جمع دانشگاه اضافه می‌شوند، مجموع دانشجویان ما در دو دانشکده علوم تربیتی و علوم انسانی به ۱۷۰۰ نفر می‌رسد.

وی با اشاره به برنامه‌های راهبردی این دانشگاه افزود: چشم‌انداز یک تا دو ساله ما بر توسعه و ارتقای کیفیت آموزش متمرکز است. با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌های نوین در دنیا، دانشجومعلمان ما باید نسبت به این ابزار‌ها آگاهی کامل داشته باشند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، این دانشگاه را قلب تپنده آموزش و پرورش دانست و گفت: ما باور داریم که مبنای توسعه هر کشوری، آموزش و پرورش است و ضلع اصلی این حوزه، معلمان هستند. بنابراین، دانش‌آموختگان ما باید به لحاظ محتوایی، روش‌های نوین تدریس و آشنایی با فناوری‌های آموزشی به‌روز باشند تا در تربیت نسل آینده موفق عمل کنند.